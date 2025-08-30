ΙΕΛΚΑ: Αυξημένος 1,59% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Αύγουστο σε σχέση με πέρσι

Στο πλαίσιο στοχευμένης μηνιαίας έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) αποκλειστικά στο κανάλι των μεγάλων αλυσίδων σουπερμάρκετ σχετικά με τις πληθωριστικές τάσεις στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων, εξετάστηκε η πορεία των τιμών τον Αύγουστο 2025 σε σχέση με τον Αύγουστο 2024.

Από την έρευνα προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

1. Ο πληθωρισμός στις αλυσίδες σουπερμάρκετ είναι της τάξης του +1,59% τον Αύγουστο 2025 σε σχέση με τον Αύγουστο 2024, με τάση σταδιακής αποκλιμάκωσης σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τους προηγούμενους 3 μήνες.

Σημειώνεται συμπληρωματικά ότι οι τιμές του Αυγούστου 2025 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Ιούλιο 2025 καταγράφονται σταθερές +0,18%.

Συνολικά το κυλιόμενο 12μηνο (Ιούλιος 2024-Ιούνιος 2025) καταγράφει αύξηση +0,78%.