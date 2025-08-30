ΙΕΛΚΑ: Στο +1,59% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Αύγουστο -Στα ίδια επίπεδα με το 2024 οι τιμές των σχολικών

Σταθερές εμφανίζονται οι τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ (+0,18%) τον Αύγουστο 2025 σε σχέση με τον Ιούλιο 2025. Τ

Την ίδια στιγμή, μικρή αύξηση (0,78%) παρουσιάζουν στο κυλιόμενο 12μηνο (9/2024-8/2025) σε σχέση με το προηγούμενο έτος ενώ στα ίδια επίπεδα με το 2024 είναι οι τιμές των σχολικών στα σούπερ μάρκετ τον Αύγουστο 2025 (-0,70%).

Τα παραπάνω προκύπτουν από έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) αποκλειστικά στο κανάλι των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ.

Αναλυτικότερα, από την έρευνα προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

1. Ο πληθωρισμός στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ είναι της τάξης του +1,59% τον

Αύγουστο 2025 σε σχέση με τον Αύγουστο 2024, με τάση σταδιακής αποκλιμάκωσης σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τους προηγούμενους 3 μήνες.

Σημειώνεται συμπληρωματικά ότι οι τιμές του Αυγούστου 2025 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Ιούλιο 2025 καταγράφονται σταθερές +0,18%.

Συνολικά το κυλιόμενο 12μηνο (Ιούλιος 2024-Ιούνιος 2025) καταγράφει αύξηση +0,78%.

Σε γενικές γραμμές το α΄ οκτάμηνο 2025 καταγράφονται ήπιες πληθωριστικές πιέσεις (1,27%) οι οποίες αποδίδονται κυρίως στις διεθνείς αυξήσεις πρώτων υλών (κακάο, κρέας, καφές)

2. Μεγαλύτερες μειώσεις τιμών τον Αύγουστο 2025 σε σχέση με τον Αύγουστο

2024 καταγράφονται στις κατηγορίες:

