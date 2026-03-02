Ηλεκτρονικά τιμολόγια: Τέλος στην περίοδο χάριτος, από σήμερα ξεκινούν τα πρόστιμα – Ποιες επιχειρήσεις αφορά

Παράταση ήταν και… πάει, καθώς από σήμερα (02.03.2026) ξεκινά η υποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων από τις μεγάλες επιχειρήσεις, με «τσουχτερά» πρόστιμα να προβλέπονται για τους παραβάτες.

Η έναρξη της υποχρεωτικότητας και της επιβολής των προστίμων έρχεται μετά και τη μετάθεση των προθεσμιών που ανακοινώθηκε στα μέσα Φεβρουαρίου, με την ΑΑΔΕ να δίνει χρόνο για τις τεχνικές προσαρμογές από τους εκδότες ηλεκτρονικών τιμολογίων. Η ρύθμιση αφορά τις επιχειρήσεις που είχαν ακαθάριστα έσοδα άνω του 1.000.000 ευρώ στο φορολογικό έτος 2023. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, ο πληθυσμός των υπόχρεων στην πρώτη περίοδο είναι περίπου 38.000 επιχειρήσεις και περίπου 34.000 είχαν ήδη ενεργοποιήσει τη διαδικασία ηλεκτρονικής έκδοσης παραστατικών πριν από την έναρξη της υποχρεωτικής εφαρμογής.

Από 02.03.2026 έως 03.05.2026 προβλέπεται μεταβατικό διάστημα σταδιακής εφαρμογής. Στο διάστημα αυτό επιτρέπεται παράλληλη χρήση των εμπορικών και λογιστικών συστημάτων της επιχείρησης ή της ειδικής φόρμας καταχώρισης, ώστε να περάσει ομαλά στην πράξη η νέα διαδικασία. Παράλληλα, οι υπόχρεες επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλουν Δήλωση Έναρξης Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων ή Δήλωση Χρήσης της εφαρμογής timologio, με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 02.03.2026, και να ξεκινήσουν την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων μέσα στο μεταβατικό παράθυρο.

