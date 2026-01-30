Τελευταία Νέα
97.3best
Παρασκευή
30
Ιανουάριος
TOP
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ηλεκτρονική μουσική και ραδιόφωνο: Μια συζήτηση με “Best” αισθητική (video)

Share

Η ραδιοφωνική παραγωγός του Best 92.6, Κλεοπάτρα Φυντανίδου, βρέθηκε στην εκπομπή «Τι Λες Τώρα» σε μια συζήτηση αφιερωμένη στην ηλεκτρονική μουσική και τη μαγεία του ραδιοφώνου. Η «κυρία της dance σκηνής» μίλησε στην Αναστασία Μάντζαρη για την πολυετή πορεία της και το ιδιαίτερο δέσιμο που έχει με το κοινό της Καλαμάτας. Η επίσκεψή της ολοκληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο, καθώς αυτό το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, η Κλεοπάτρα ανεβαίνει στα decks του 1821. Ένα ραντεβού γεμάτο ρυθμό και το μοναδικό vibe που μόνο εκείνη ξέρει να δημιουργεί.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode