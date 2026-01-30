Ηλεκτρονική μουσική και ραδιόφωνο: Μια συζήτηση με “Best” αισθητική (video)

Η ραδιοφωνική παραγωγός του Best 92.6, Κλεοπάτρα Φυντανίδου, βρέθηκε στην εκπομπή «Τι Λες Τώρα» σε μια συζήτηση αφιερωμένη στην ηλεκτρονική μουσική και τη μαγεία του ραδιοφώνου. Η «κυρία της dance σκηνής» μίλησε στην Αναστασία Μάντζαρη για την πολυετή πορεία της και το ιδιαίτερο δέσιμο που έχει με το κοινό της Καλαμάτας. Η επίσκεψή της ολοκληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο, καθώς αυτό το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, η Κλεοπάτρα ανεβαίνει στα decks του 1821. Ένα ραντεβού γεμάτο ρυθμό και το μοναδικό vibe που μόνο εκείνη ξέρει να δημιουργεί.