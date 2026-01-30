Συλλυπητήρια μηνύματα για την απώλεια της Αριστέας Καζάκου

Η απώλεια της Αριστέας Καζάκου γεμίζει όλους μας βαθιά θλίψη. Έφυγε από τη ζωή άδικα και πρόωρα, έπειτα από μια δύσκολη και άνιση μάχη, την οποία έδωσε με αξιοπρέπεια και γενναιότητα μέχρι το τέλος.

Η Αριστέα υπήρξε προσωπικότητα με έντονη κοινωνική ευαισθησία, καθαρό λόγο και σταθερό αξιακό προσανατολισμό. Ως μάχιμη δικηγόρος και ενεργό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, υπηρέτησε με συνέπεια τη συλλογική προσπάθεια, πιστεύοντας στη δύναμη της συμμετοχής, της αλληλεγγύης και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Η στάση ζωής της, ιδιαίτερα στις στιγμές της μεγάλης προσωπικής δοκιμασίας, αποτέλεσε παράδειγμα ήθους και αξιοπρέπειας. Χωρίς θόρυβο, χωρίς επίδειξη, άφησε πίσω της έναν λόγο και μια παρουσία που θα μας συνοδεύουν.

Η απουσία της αφήνει ένα ουσιαστικό κενό στη Μεσσηνία και στην οικογένεια της Δημοκρατικής Παράταξης.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά της, στον σύζυγό της Γιώργο Κωνσταντόπουλο και στους οικείους της.

Η μνήμη της Αριστέας θα παραμείνει ζωντανή μέσα από τις αξίες που υπηρέτησε και το παράδειγμα που άφησε.

Γιώργος Κατσούλης

Μέλος Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής

Πρόεδρος ΣΑΣΟΕΕ