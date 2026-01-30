Συλλυπητήρια μηνύματα για την απώλεια της Αριστέας Καζάκου
Η απώλεια της Αριστέας Καζάκου γεμίζει όλους μας βαθιά θλίψη. Έφυγε από τη ζωή άδικα και πρόωρα, έπειτα από μια δύσκολη και άνιση μάχη, την οποία έδωσε με αξιοπρέπεια και γενναιότητα μέχρι το τέλος.
Η Αριστέα υπήρξε προσωπικότητα με έντονη κοινωνική ευαισθησία, καθαρό λόγο και σταθερό αξιακό προσανατολισμό. Ως μάχιμη δικηγόρος και ενεργό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, υπηρέτησε με συνέπεια τη συλλογική προσπάθεια, πιστεύοντας στη δύναμη της συμμετοχής, της αλληλεγγύης και της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Η στάση ζωής της, ιδιαίτερα στις στιγμές της μεγάλης προσωπικής δοκιμασίας, αποτέλεσε παράδειγμα ήθους και αξιοπρέπειας. Χωρίς θόρυβο, χωρίς επίδειξη, άφησε πίσω της έναν λόγο και μια παρουσία που θα μας συνοδεύουν.
Η απουσία της αφήνει ένα ουσιαστικό κενό στη Μεσσηνία και στην οικογένεια της Δημοκρατικής Παράταξης.
Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά της, στον σύζυγό της Γιώργο Κωνσταντόπουλο και στους οικείους της.
Η μνήμη της Αριστέας θα παραμείνει ζωντανή μέσα από τις αξίες που υπηρέτησε και το παράδειγμα που άφησε.
Γιώργος Κατσούλης
Μέλος Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής
Πρόεδρος ΣΑΣΟΕΕ
Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ την Αριστέα Καζάκου, που έφυγε από τη ζωή τόσο πρόωρα, έπειτα από μια σκληρή και άνιση μάχη, την οποία έδωσε με αξιοπρέπεια και γενναιότητα μέχρι το τέλος.
Υπήρξε μια γυναίκα με καθαρό λόγο, ήθος και ουσιαστική παρουσία. Μάχιμη δικηγόρος και ενεργό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, πίστεψε στη συλλογική προσπάθεια και υπηρέτησε με συνέπεια τις αξίες της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης.
Υπήρξε άριστη επιστήμονας και επαγγελματίας, με ξεχωριστό ύφος, λεπτό χιούμορ και καθαρή ματιά στα πράγματα, που με τίμησε με τη φιλία της.
Η απώλειά της αφήνει ένα βαθύ κενό στη Μεσσηνία και στην οικογένεια της Δημοκρατικής Παράταξης.
Εκφράζω από καρδιάς τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά της, στον σύζυγό της Γιώργο Κωνσταντόπουλο και στους ανθρώπους που την αγάπησαν.
Αριστέα, έφυγες νωρίς.
Μα δεν φεύγουν έτσι απλά οι νέοι — γίνονται μνήμη, παράδειγμα και φως.
Γιάννης Πάζιος
Γραμματέας Τομέα Ψηφιακής Πολιτικής & Δικτύων
Μέλος Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής
ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής