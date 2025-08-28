Τελευταία Νέα
ΙΜΕ- ΓΣΕΒΕΕ: Ενα σύνθετο περιβάλλον πιέσεων διαμορφώνεται για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσει

Ένα σύνθετο περιβάλλον πιέσεων που διαμορφώνει το επιχειρηματικό πλαίσιο για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και υποχώρηση των δεικτών οικονομικού κλίματος και προσδοκιών καταγράφει η «εξαμηνιαία αποτύπωση οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις – Α’ Εξάμηνο 2025» του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ.

Αντίστοιχα, ο Δείκτης Προσδοκιών υποχώρησε ελαφρώς στις 58,2 μονάδες, επιβεβαιώνοντας το κλίμα αβεβαιότητας και συγκρατημένων προοπτικών.

Σύνθετο περιβάλλον πιέσεων

  • Εννέα στις δέκα επιχειρήσεις δήλωσαν αύξηση του λειτουργικού κόστους από την έναρξη της ενεργειακής κρίσης.
  • Το 50% των επιχειρήσεων ανέφερε μείωση του κύκλου εργασιών το πρώτο εξάμηνο του 2025.
  • Η ρευστότητα υποχώρησε περαιτέρω, με το 56,7% να δηλώνει μείωση, γεγονός που θυμίζει τις δύσκολες συνθήκες του 2018.
  • Η επενδυτική δραστηριότητα παραμένει χαμηλή: στο 53,4% των επιχειρήσεων που επένδυσαν, το ποσό δεν ξεπέρασε τις 5.000 ευρώ, ενώ η εξάρτηση από ίδια κεφάλαια φτάνει το 83,2%.
  • Το 10,1% των επιχειρήσεων ανέφερε αύξηση προσωπικού.
  • Το ποσοστό των επιχειρήσεων με ληξιπρόθεσμες οφειλές μειώθηκε στο 24% (από 30,2% το προηγούμενο εξάμηνο).

Συνολικά, η έρευνα αποτυπώνει ένα επιχειρηματικό τοπίο με κυρίαρχες προκλήσεις και περιορισμένα θετικά σημάδια, τα οποία λειτουργούν περισσότερο ως ενδείξεις ανθεκτικότητας παρά ως ουσιαστική αλλαγή της τάσης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ

