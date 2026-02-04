Τελευταία Νέα
97.3best
Τετάρτη
4
Φεβρουάριος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Οι αντοχές των νοικοκυριών εξαντλούνται – Τα ανησυχητικά σημάδια και ένα αρνητικό ρεκόρ

Share

Μια διεισδυτική και αποκαλυπτική ακτινογραφία της οικονομικής πραγματικότητας που βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά αποτυπώνει η ετήσια έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Οι ασφυκτικές συνθήκες διαβίωσης σε μια περίοδο παρατεταμένων και εξουθενωτικών πληθωριστικών πιέσεων χτυπούν πολλά «καμπανάκια» και θέτουν εν αμφιβόλω το κυβερνητικό αφήγημα.

Μέσα από τα διαχρονικά δεδομένα που συγκεντρώνει και καλύπτουν περίπου όλη την περίοδο των διαδοχικών κρίσεων των τελευταίων ετών, παρέχει μία αρκετά διαφωτιστική εικόνα σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης, την καθημερινότητα και την οικονομική πραγματικότητα των ελληνικών νοικοκυριών.

Το εισόδημα τελειώνει πριν το τέλος του μήνα

Ρίχνει «φως» στις οικονομικές δυσχέρειες που αντιμετωπίζει μεγάλο μέρος των ελληνικών νοικοκυριών με το πρώτο ανησυχητικό σημάδι να αφορά τις δυσκολίες που επηρεάζουν πλέον όχι μόνο τα οικονομικά αδύναμα νοικοκυριά αλλά και τα μεσαία εισοδήματα (π.χ. έως 25.000 ευρώ οικογενειακό ετήσιο εισόδημα).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σταδιακή υποχώρηση της πίεσης, που είχε διαφανεί την προηγούμενη χρονιά (σύγκριση 2023-2024) σε ορισμένους δείκτες, ανακόπτεται ή και αντιστρέφεται στη φετινή έρευνα.

Πρόκειται ενδεχομένως για μια ένδειξη ότι οι πιέσεις λόγω του πληθωρισμού λειτουργούν σωρευτικά χρόνο με το χρόνο και οι αντοχές των νοικοκυριών εξαντλούνται. Στη φετινή έρευνα καταγράφεται ένα αρνητικό ρεκόρ, αφού το εισόδημα εξανεμίζεται όλο και για περισσότερους και όλο πιο γρήγορα.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.in.gr πατώντας ΕΔΩ
Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode