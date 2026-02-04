ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Οι αντοχές των νοικοκυριών εξαντλούνται – Τα ανησυχητικά σημάδια και ένα αρνητικό ρεκόρ

Μια διεισδυτική και αποκαλυπτική ακτινογραφία της οικονομικής πραγματικότητας που βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά αποτυπώνει η ετήσια έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Οι ασφυκτικές συνθήκες διαβίωσης σε μια περίοδο παρατεταμένων και εξουθενωτικών πληθωριστικών πιέσεων χτυπούν πολλά «καμπανάκια» και θέτουν εν αμφιβόλω το κυβερνητικό αφήγημα.

Μέσα από τα διαχρονικά δεδομένα που συγκεντρώνει και καλύπτουν περίπου όλη την περίοδο των διαδοχικών κρίσεων των τελευταίων ετών, παρέχει μία αρκετά διαφωτιστική εικόνα σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης, την καθημερινότητα και την οικονομική πραγματικότητα των ελληνικών νοικοκυριών.

Το εισόδημα τελειώνει πριν το τέλος του μήνα

Ρίχνει «φως» στις οικονομικές δυσχέρειες που αντιμετωπίζει μεγάλο μέρος των ελληνικών νοικοκυριών με το πρώτο ανησυχητικό σημάδι να αφορά τις δυσκολίες που επηρεάζουν πλέον όχι μόνο τα οικονομικά αδύναμα νοικοκυριά αλλά και τα μεσαία εισοδήματα (π.χ. έως 25.000 ευρώ οικογενειακό ετήσιο εισόδημα).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σταδιακή υποχώρηση της πίεσης, που είχε διαφανεί την προηγούμενη χρονιά (σύγκριση 2023-2024) σε ορισμένους δείκτες, ανακόπτεται ή και αντιστρέφεται στη φετινή έρευνα.

Πρόκειται ενδεχομένως για μια ένδειξη ότι οι πιέσεις λόγω του πληθωρισμού λειτουργούν σωρευτικά χρόνο με το χρόνο και οι αντοχές των νοικοκυριών εξαντλούνται. Στη φετινή έρευνα καταγράφεται ένα αρνητικό ρεκόρ, αφού το εισόδημα εξανεμίζεται όλο και για περισσότερους και όλο πιο γρήγορα.