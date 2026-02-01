Λιανικό εμπόριο: Η επέλαση των αλυσίδων και ο «θάνατος» (;) του εμποράκου

Δυσοίωνες είναι οι προβλέψεις για το μέλλον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του εμπορίου, καθώς η ασφυκτική πίεση που δέχονται οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στη συρρίκνωση τους με σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις.

Η περιορισμένη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, τα αυξημένα λειτουργικά κόστη και ο «σκληρός» ανταγωνισμός από τις μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων, συνθέτουν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Ήδη μέσα σε λιγότερο από δεκαετία η πλάστιγγα έχει γείρει θεαματικά υπερ των αλυσίδων η επέλαση των οποίων τώρα ξεκινά…

Χάνουν συνεχώς μερίδια οι ΜμΕ στο εμπόριο

Μιλώντας στον ΟΤ, ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών κ. Μάκης Σαββίδης αναφέρει ότι ενώ πριν την πανδημία οι μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις κατείχαν τη μερίδα του λέοντος σήμερα το μερίδιό τους έχει υποχωρήσει στο 60% με τις μεγάλες αλυσίδες να καταλαμβάνουν το 40%, με συνεχώς αυξητική τάση. «Οι μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις συρρικνώνονται συνεχώς και έστι όπως εξελίσσεται η κατάσταση εκτιμώ θα πάμε σε ένα ποσοστό 85% υπέρ των μεγάλων αλυσίδων», σημειώνει.

Αφού τονίζει ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 9μηνο του 2025 η Ελλάδα ήταν η πρώτη σε αύξηση του αριθμού των λουκέτων σε οικογενειακές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, υπογραμμίζει ότι στην πραγματικότητα τώρα ξεκινά η «μαζική» είσοδος των ξένων λιανεμπορικών αλυσίδων, προσθέτοντας ότι οι πρακτικές της κυβέρνησης υποστηρίζουν την ανάπτυξη των μεγάλων στον κλάδο του εμπορίου.