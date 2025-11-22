Ημερίδα Κοινωνικής Ένταξης-Η Περιφέρεια Πελοποννήσου χαρτογραφεί τις ανάγκες και ενισχύει τις κοινωνικές πολιτικές

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε, στις 20 Νοεμβρίου στην Τρίπολη, η Ημερίδα που διοργανώθηκε από την Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Πελοποννήσου στο πλαίσιο της Πράξης «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Πελοποννήσου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6005009, ενταγμένη στο Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027».

Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στην παρουσίαση δεδομένων και όψεων της υλικής αποστέρησης και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Περιφέρεια, καθώς και στην ανταλλαγή καλών πρακτικών για την ενίσχυση των πολιτικών κοινωνικής ένταξης.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Ημερίδας παρουσιάστηκαν στοιχεία, σύγχρονες προσεγγίσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για τη χαρτογράφηση και την αντιμετώπιση κοινωνικών ανισοτήτων, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των στελεχών των κοινωνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Εισηγητές της Ημερίδας ήταν οι:

Μαρία Οικονομάκου , Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής

, Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής Κλειώ Κορώνη Παπαντωνίου , Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Τρίπολης

, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Τρίπολης Κανέλα Καράμπελα , Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας

, Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Χριστόφορος Σκαμνάκης , Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Μαρία Καρακλιούμη , Στατιστικός – Αναλύτρια Ερευνών

, Στατιστικός – Αναλύτρια Ερευνών Νίκος Κουραχάνης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Με την ολοκλήρωση των εισηγήσεων, πραγματοποιήθηκε workshop, στο οποίο συμμετείχαν στελέχη κοινωνικών υπηρεσιών, Κέντρων Κοινότητας, Δήμων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών. Στο εργαστήριο αναπτύχθηκαν εργαλεία, μεθοδολογίες και πρακτικές που μπορούν να ενισχύσουν τον Περιφερειακό Μηχανισμό Κοινωνικής Ένταξης και να συμβάλουν στη βελτίωση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών.

Επισημαίνεται ότι, η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2: “Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΕΣΕΤΥ)”.

Το έργο υλοποιείται από την ανάδοχο εταιρεία PCM – Σύμβουλοι Μεθόδων και Διαδικασιών ΕΠΕ, η οποία υποστηρίζει άμεσα τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου, ενισχύοντας τις δυνατότητες καταγραφής, ανάλυσης και χαρτογράφησης κοινωνικών φαινομένων και συμβάλλοντας στον τεκμηριωμένο σχεδιασμό πολιτικών κοινωνικής ένταξης.