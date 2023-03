ΗΠΑ: Η FED και η κρίση στις τράπεζες

Του Δημήτρη Γ. Απόκη *

Από τότε που η FED άρχισε να αυξάνει τα επιτόκια με ιλιγγιώδη ρυθμό πέρυσι, οι άνθρωποι λένε ότι η FED θα συνεχίσει να αυξάνεται μέχρι να «σπάσει κάτι». Κάτι έσπασε. Και τώρα τι;

Δεν υπάρχει περιθώριο αμφιβολίας ότι η κατάρρευση της Silicon Valley Bank είναι μια σημαντική ρήξη στο χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ. Η διευκόλυνση τραπεζικού δανεισμού έκτακτης ανάγκης και ο μηχανισμός ασφαλείας των ανασφάλιστων καταθέσεων τέθηκαν σε εφαρμογή επειδή αξιωματούχοι της FED, του Υπουργείου Οικονομικών και της Ομοσπονδιακής Εταιρείας Ασφάλισης Καταθέσεων (FDIC) δήλωσαν ότι η αποτυχία είχε γίνει «συστημικά σημαντική».

Κοιτάζοντας τι συνέβη στη βραχυπρόθεσμη αγορά Treasury, κάποιοι μπορεί να πιστεύουν ότι το διάλειμμα ήταν αρκετά σοβαρό για να κάνει τον κύκλο σύσφιξης της FED παρελθόν, ίσως μόνιμα. Η απόδοση του διετούς Treasury, μειώθηκε από λίγο περισσότερο από πέντε τοις εκατό την περασμένη εβδομάδα στο 3,75 τοις εκατό, μια κίνηση ρεκόρ που υποδηλώνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι τα επιτόκια πηγαίνουν χαμηλότερα και παραμένουν χαμηλότερα αντί υψηλότερα.

Οι τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης των Fed funds λένε μια παρόμοια ιστορία. Υπάρχει ακόμα 50/50 πιθανότητα αύξησης ενός τετάρτου μιας μονάδας έναντι μιας παύσης στη συνεδρίαση της FED την επόμενη εβδομάδα, αλλά υπάρχει μηδενική πιθανότητα αύξησης μισής μονάδας κάτι το οποίο ήταν φαβορί μόλις πριν από μία εβδομάδα. Η αγορά υπονοεί επίσης ότι είναι πολύ πιθανό να υπάρξει μείωση των επιτοκίων ήδη από τον Ιούνιο.

Τα οικονομικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη δεν θα εμποδίσουν την απόφαση της FED να επιβραδύνει τον ρυθμό των αυξήσεων ή ακόμη και να σταματήσει. Ο δείκτης τιμών παραγωγού μειώθηκε απροσδόκητα τον Φεβρουάριο και οι λιανικές πωλήσεις μειώθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο. Σε αντίθεση με τα στοιχεία για τις θέσεις εργασίας και τον δείκτη τιμών καταναλωτή που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα, αυτά δείχνουν κάποια χαλάρωση τον Φεβρουάριο. Η έρευνα για τη μεταποίηση του Empire State από τη FED της Νέας Υόρκης έδειξε σημαντική επιβράδυνση, συμπεριλαμβανομένης της χαλάρωσης της ζήτησης για εργασία, προσθέτοντας επίσης στην εικόνα ψύξης.

Ωστόσο, δεν ήταν όλα αντιπληθωριστικά νέα την Τετάρτη. Η μέτρηση της Atlanta Fed για τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό των επιχειρήσεων έδειξε σημαντική άνοδο τον Φεβρουάριο, την πρώτη αύξηση από τότε που οι προσδοκίες άρχισαν να μειώνονται το περασμένο καλοκαίρι. Επιπλέον, η εμπιστοσύνη των κατασκευαστών κατοικιών αυξήθηκε για τρίτο συνεχόμενο μήνα, θέτοντας υπό αμφισβήτηση εάν η προηγούμενη σύσφιξη της FED εξακολουθεί να επιβαρύνει τη στέγαση.

Οι οικονομικές συνθήκες σφίγγουν ακόμη και χωρίς αύξηση. Ένας λόγος για να περιμένουμε ότι η τρέχουσα πίεση στο τραπεζικό σύστημα θα μπορούσε να πείσει τη FED να σηκώσει το πόδι της από το πεντάλ επιτάχυνσης των επιτοκίων είναι ότι οι αγορές επιτυγχάνουν πολλές οικονομικές συσφίξεις από μόνες τους. Ο τραπεζικός δανεισμός είναι πιθανό να περιοριστεί σοβαρά, καθώς οι τράπεζες προσπαθούν να αποθησαυρίσουν ρευστότητα για να αποτρέψουν ξαφνικές κρίσεις χρηματοδότησης. Ο στόχος της Fed να επιφέρει περιοριστικούς χρηματοπιστωτικούς όρους συμβαίνει ακόμη και χωρίς αύξηση των επιτοκίων.

Πολύ απλά, η αγορά δεν πολεμά πλέον τη FED. Η κατάρρευση της Silicon Valley Bank, η μεταβλητότητα των τιμών σε όλα τα είδη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και οι απότομες πτώσεις των τιμών των μετοχών (ειδικά για τα χρηματοοικονομικά) δείχνουν μια αγορά που κατά βάση κάνει τώρα την περισσότερη δουλειά της FED. Η FED θα μπορούσε να αποφασίσει ότι η αύξηση του Μαρτίου έχει ήδη συμβεί, δίνοντάς της χώρο να πάρει ένα μήνα άδεια.

Η ιστορία λέει ότι δεν έχει τελειώσει. Παρόλα αυτά, φαίνεται απίθανο η FED να τερματίσει τον κύκλο αύξησης των επιτοκίων εδώ. Οι υποκείμενες πληθωριστικές πιέσεις της πολύ υψηλής ζήτησης, της εξαιρετικά χαμηλής ανεργίας και της πρόσφατης εμπειρίας υψηλού πληθωρισμού παραμένουν. Εκτός από την απίθανη εξέλιξη μιας σοβαρής χρηματοπιστωτικής κρίσης, ο πληθωρισμός είναι πιθανό να συνεχιστεί και οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες είναι πιθανό να χαλαρώσουν καθώς ο άμεσος πανικός της αγοράς υποχωρεί.

Η ιστορία παρέχει μερικές χρήσιμες οδηγίες εδώ. Η Federal Reserve του Άλαν Γκρίνσπαν (γνωστού ως Μαέστρο) μείωσε τον στόχο της για τα επιτόκια κατά μισή μονάδα τον Νοέμβριο του 1987 μετά από μια σειρά ανατρεπτικών αυξήσεων που κορυφώθηκαν με το κραχ της Μαύρης Δευτέρας. Ακολούθησαν δύο μικρότερες περικοπές τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Αλλά επειδή η οικονομία εξακολουθούσε να είναι βασικά υγιής και ο πληθωρισμός εξακολουθούσε να είναι ισχυρότερος από το επιθυμητό, η FED συνέχισε την αύξηση τον Μάρτιο. Τον επόμενο Φεβρουάριο, η FED σημείωσε άνοδο 3,25 ποσοστιαίων μονάδων.

Αναμφισβήτητα, η απόφαση της FED παρείχε την απαραίτητη ανακούφιση στις χρηματοπιστωτικές αγορές, αλλά πιθανότατα σήμαινε ότι τα επιτόκια ήταν υψηλότερα από ότι θα ήταν επειδή οι περικοπές διοχέτευσαν πρόσθετες πληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία.

Οι αξιωματούχοι της FED γνωρίζουν καλά τους κινδύνους αυτού και έτσι είναι πιθανό να σηματοδοτήσουν ότι ακόμη και μια παύση τον Μάρτιο δεν δείχνει το τέλος των αυξήσεων της FED.

Αργά η γρήγορα, η τραπεζική πίεση αναμένεται να γίνει αισθητή από τις τράπεζες της τοπικής κοινωνίας. Σύμφωνα με τον Barron’s, «Η πίεση θα οδηγήσει τις μικρές τράπεζες με χαμηλό μερίδιο καταθέσεων που καλύπτονται από την Ομοσπονδιακή Εταιρεία Ασφάλισης Καταθέσεων (FDIC) να μειώσουν τον δανεισμό κατά 40%, με άλλες να μειώσουν τον δανεισμό κατά 15%».

«Οποιοσδήποτε αντίκτυπος δανεισμού είναι πιθανό να συγκεντρωθεί σε ένα υποσύνολο μικρών και μεσαίων τραπεζών», προειδοποίησαν οι αναλυτές της τράπεζας. «Ο μακροοικονομικός αντίκτυπος της υποχώρησης του δανεισμού θα παραμείνει εξαιρετικά αβέβαιος έως ότου καταστεί σαφής η έκταση της πίεσης στο τραπεζικό σύστημα».

Οι πιθανότητες να πέσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε ύφεση τους επόμενους δώδεκα μήνες αυξήθηκαν στο 35% λόγω της «βραχυπρόθεσμης αβεβαιότητας γύρω από τις οικονομικές επιπτώσεις της πίεσης των μικρών τραπεζών», προειδοποίησε την Πέμπτη η Goldman Sachs.

Μετά την κατάρρευση της Silicon Valley Bank και της Signature Bank, η οποία έχει ασκήσει πιέσεις σε επιπλέον ιδρύματα, όπως η Credit Suisse τις τελευταίες ημέρες, οι προοπτικές της Goldman Sachs για την αμερικανική οικονομία έχουν επιδεινωθεί εν μέσω πολυάριθμων κρίσεων υπό την κυβέρνηση Μπάιντεν.

* Ο Δημήτρης Γ. Απόκης, είναι Διεθνολόγος, με ειδίκευση στην Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική, Γεωπολιτική και Διεθνή Οικονομία. Απόφοιτος των πανεπιστημίων The American University, School of International Service, και The Johns Hopkins University, The Paul H. Nitze, School of Advanced International Studies της Ουάσιγκτον. Είναι μέλος του The International Institute for Strategic Studies του Λονδίνου, και ως Δημοσιογράφος, υπήρξε επί σειρά ετών διαπιστευμένος ανταποκριτής στο Λευκό Οίκο, στο Στέητ Ντιπάρτμεντ και στο Αμερικανικό Πεντάγωνο.

πηγη thepresident.gr