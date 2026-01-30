Τελευταία Νέα
97.3best
Παρασκευή
30
Ιανουάριος
TOP
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ισχυρή κακοκαιρία από το Σάββατο, με κορύφωση την Κυριακή – Η πρόγνωση Μαρουσάκη | Μεγάλοι όγκου νερού και χιόνια [βίντεο]

Share

Προ των πυλών βρίσκεται ισχυρή κακοκαιρία, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει από αύριο Σάββατο (31/1) με μεγάλους όγκους νερού, θυελλώδεις ανέμους, αλλά και χιόνια.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, η κορύφωση της κακοκαιρίας αναμένεται την Κυριακή και τη Δευτέρα. “Η κακοκαιρία είναι σε θέση να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα σε πολλές γεωγραφικές εκτάσεις” τόνισε ο μετεωρολόγος.

Μια χειμωνιάτικη τύπου κακοκαιρία, αναμενόμενη για την εποχή στην οποία βρισκόμαστε, η οποία είναι σε θέση να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα. Θα δώσει μεγάλο όγκο νερού, πολύ θυελλώδεις ανέμους, ακόμη και χιόνια να κατεβαίνουν σε χαμηλά υψόμετρα μέσα στην Κυριακή το απόγευμα αλλά και τη Δευτέρα”, είπε ο μετεωρολόγος του OPEN.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.thetoc.gr πατώντας ΕΔΩ

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode