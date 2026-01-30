Ισχυρή κακοκαιρία από το Σάββατο, με κορύφωση την Κυριακή – Η πρόγνωση Μαρουσάκη | Μεγάλοι όγκου νερού και χιόνια [βίντεο]

Προ των πυλών βρίσκεται ισχυρή κακοκαιρία, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει από αύριο Σάββατο (31/1) με μεγάλους όγκους νερού, θυελλώδεις ανέμους, αλλά και χιόνια.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, η κορύφωση της κακοκαιρίας αναμένεται την Κυριακή και τη Δευτέρα. “Η κακοκαιρία είναι σε θέση να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα σε πολλές γεωγραφικές εκτάσεις” τόνισε ο μετεωρολόγος.

“Μια χειμωνιάτικη τύπου κακοκαιρία, αναμενόμενη για την εποχή στην οποία βρισκόμαστε, η οποία είναι σε θέση να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα. Θα δώσει μεγάλο όγκο νερού, πολύ θυελλώδεις ανέμους, ακόμη και χιόνια να κατεβαίνουν σε χαμηλά υψόμετρα μέσα στην Κυριακή το απόγευμα αλλά και τη Δευτέρα”, είπε ο μετεωρολόγος του OPEN.

