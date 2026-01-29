Τελευταία Νέα
Η κακοκαιρία Kristin χτυπά με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι – Θα επηρεαστεί και η Πελοπόννησος

Πρόσκαιρη επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός σήμερα Πέμπτη 29 Ιανουαρίου. Η κακοκαιρία με το όνομα Kristin φέρνει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, κυρίως στη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα. Τοπικά θυελλώδεις νοτιάδες θα πνέουν στα πελάγη.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, με την ένδειξη πορτοκαλί προειδοποίηση,  ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

  • α. στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά από νωρίς το πρωί έως και τις μεσημβρινές ώρες
  • β. στη δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα
  • γ. στη Θράκη από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ
  • δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα
  • ε. στην Αττική πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες.

Καιρός Πέμπτης: Γενικά χαρακτηριστικά

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές.
Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο, πρόσκαιρα το μεσημέρι στην Αττική, από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ στη Θράκη και από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής και της βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη έως 8 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

