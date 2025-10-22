Ισχυρή βροχόπτωση προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα στην Τριφυλία – Απεγκλωβισμός οδηγών (pic’s)

Σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν νωρίς το βράδυ της Τετάρτης σε περιοχές της Τριφυλίας, εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης που έπληξε την περιοχή. Μεταξύ των περιοχών που αντιμετώπισαν δυσκολίες ήταν το Χαλαζόνι, η Φαρακλάδα, ο Αγρίλης και η Τερψιθέα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε κλήσεις για απεγκλωβισμούς οδηγών από ακινητοποιημένα οχήματα σε πλημμυρισμένα σημεία, καθώς και για αντλήσεις υδάτων από κατοικίες.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν έξι οχήματα με δώδεκα πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Γαργαλιάνων και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κυπαρισσίας, που παρενέβησαν για την αποκατάσταση της ασφάλειας οδηγών και κατοίκων.