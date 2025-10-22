Η Α΄ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας συμμετέχει σε εθελοντική αιμοδοσία στις 5 Νοεμβρίου στο 5ο Γυμνάσιο Καλαμάτας

Η Α΄ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας, ανταποκρινόμενη και στον κοινωνικό της ρόλο, σας καλεί να συμμετέχετε στην προγραμματισμένη αιμοδοσία, που διοργανώνει την Τετάρτη 5 Νοέμβρη 2025 στο 5ο Γυμνάσιο Καλαμάτας, προκειμένου να στηρίξουμε την εθελοντική αιμοδοσία. Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί από κλιμάκιο του νοσοκομείου Καλαμάτας.

Η αιμοδοσία είναι, απόδειξη αλληλεγγύης και κοινωνικής ευαισθησίας.

Τα αποτελέσματά της σώζουν ζωές, διότι το αίμα ούτε παράγεται, ούτε αντικαθίσταται, μόνο δωρίζεται.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Κάθε υγιής άνδρας ή γυναίκα 18-62 ετών και βάρους τουλάχιστον 50 κιλών μπορεί να γίνει εθελοντής αιμοδότης.

• Η αιμοδοσία είναι μια διαδικασία απολύτως ασφαλής και ακίνδυνη για τον αιμοδότη.

• Δίνουμε περίπου το 1/20 του όγκου του αίματός μας, όγκος που αναπληρώνεται μέσα σε 10 λεπτά, αφού απολαύσουμε ένα χυμό από πορτοκάλι και ένα σνακ.

• Ο υποψήφιος αιμοδότης ελέγχεται από γιατρό πριν την αιμοληψία (λήψη ιατρικού ιστορικού, αρτηριακής πίεσης και αιματοκρίτη ή αιμοσφαιρίνης), έτσι που να

διασφαλίζεται τόσο η καλή υγεία του δότη, όσο και του λήπτη.

Ο εθελοντής αιμοδότης έχει τα παρακάτω «οφέλη»:

Α) Πάνω από όλα είναι η αλληλεγγύη προς τους συνανθρώπους μας και το αναντικατάστατο συναίσθημα του αλτρουϊσμού και της προσφοράς.

Β) Η δωρεάν και υποχρεωτική εξέταση του αίματος του δότη για ασθένειες που μεταδίδονται μέσω του αίματος (π.χ. ηπατίτιδες, ΑΙDS, σύφιλη κ.λπ.). (Η ενημέρωση γίνεται μόνο σε προσωπική βάση, με απόλυτη προστασία των προσωπικών δεδομένων)

Γ) Η αιμοδοσία συμβάλλει στην ανανέωση των κυττάρων του αίματος και είναι διαδικασία αναζωογόνος για τον οργανισμό μας.

Δ) Η απόκτηση κάρτας Εθελοντή Αιμοδότη στην οποία αναγράφονται οι αιμοληψίες που συμμετείχε ο δότης καθώς και η Ομάδα αίματος. Για την ενεργοποίηση της κάρτας αιμοδότη, απευθυνθείτε στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοσίας (Ε.Μ.Α.), στο τηλ. 2152157865.

Όταν χρειαστείτε εσείς ή κάποιο συγγενικό ή φιλικό σας πρόσωπο αίμα, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα σας ή να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο που έχει ορίσει το ΔΣ της ΕΛΜΕ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ:

“Η άδεια χορηγείται σε υπαλλήλους μόνιμους, ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ του Δημοσίου. Αφορά υπαλλήλους που ανταποκρίνονται εθελοντικά σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, ή μετέχουν σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία ή σε διαδικασία παροχής αιμοπεταλίων ή προσέρχονται σε οιοδήποτε κέντρο αιμοληψίας από δική τους πρωτοβουλία. Για την χορήγηση της άδειας αυτής απαιτείται σε κάθε περίπτωση σχετική βεβαίωση πραγματοποίησης της αιμοδοσίας ή της παροχής αιμοπεταλίων από τον υπάλληλο. Η άδεια ανέρχεται για κάθε αιμοδοσία ή παροχή αιμοπεταλίων σε 2 ημέρες, πέραν της ημέρας αιμοδοσίας ή παροχής αιμοπεταλίων, τις οποίες ο υπάλληλος μπορεί να αιτηθεί συνεχόμενα μετά το γεγονός ή σε επόμενο χρονικό διάστημα μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Δικαιούμενες ημέρες άδειας λόγω αιμοδοσίας, τις οποίες δεν έκανε χρήση ο υπάλληλος, δεν μεταφέρονται στο επόμενο έτος.”

https://mitos.gov.gr/index.php/%CE%94%CE%94:%CE%86%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CF%89_%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CF%83%CE%B5_%CF%85%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85