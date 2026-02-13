Ισχυρό αποτύπωμα στην εκπαίδευση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου – Δημήτρης Πτωχός: «Νέος κύκλος 8 εκατ. ευρώ για σύγχρονα σχολεία»

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προχωρά σε έναν ακόμη κύκλο παρεμβάσεων ύψους 8.000.000 ευρώ για τη δημιουργία, επέκταση και τον εκσυγχρονισμό σχολικών μονάδων.

Σε συνέχεια των εμβληματικών έργων σχολικής στέγης, αρχικού προϋπολογισμού άνω των 21,8 εκατ. ευρώ, που εγκρίθηκαν και εντάχθηκαν με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2021-2027, έρχεται η νέα πρόσκληση, μέσω ΕΣΠΑ και με χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ, να προστεθεί σε έργα όπως, το 1ο Ειδικό Σχολείο Καλαμάτας – €5.330.458,28, το 3ο Δημοτικό & 3ο Νηπιαγωγείο Ξυλοκάστρου – €5.850.000,00, το 6ο Δημοτικό & 7ο Νηπιαγωγείο Σπάρτης – €6.120.000,00, το Σχολικό συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο) – €4.500.000,00.

Παράλληλα, στο ευρύτερο πλέγμα κοινωνικών και εκπαιδευτικών υποδομών εντάσσονται και ο Παιδικός Σταθμός Μολάων (1.382.421,64 €) καθώς και ο Βρεφονηπιακός Σταθμός Τρίπολης (1.273.555,53 €), ενισχύοντας συνολικά τη στήριξη της οικογένειας και της προσχολικής αγωγής στην Πελοπόννησο.

Πρόκειται για παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν ουσιαστικά την εκπαιδευτική υποδομή, με κατασκευή νέων σχολικών κτιρίων, ειδικών σχολείων και νηπιαγωγείων, σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας, προσβασιμότητας και ενεργειακής απόδοσης.

Η νέα πρόσκληση των 8 εκατ. ευρώ διευρύνει ακόμη περισσότερο αυτό το αποτύπωμα, δίνοντας τη δυνατότητα στους Δήμους της Πελοποννήσου να υποβάλουν προτάσεις για έργα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με έμφαση στην καθολική προσβασιμότητα, στη βελτίωση των συνθηκών μάθησης, στην αντικατάσταση παλαιών ή ακατάλληλων κτιρίων και στην αποσυμφόρηση σχολικών μονάδων.

Ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός ανέφερε: «Με διαδοχικές εντάξεις, ώριμες μελέτες και αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου, η Περιφέρεια Πελοποννήσου διαμορφώνει ένα συνεκτικό πλέγμα παρεμβάσεων που επενδύει ουσιαστικά στη γνώση και στο μέλλον των παιδιών της. Τις σχολικές υποδομές τις αντιμετωπίζουμε ως έργα κοινωνικής ισότητας, αξιοπρέπειας και αναπτυξιακής προοπτικής. Κάθε νέο σχολείο, κάθε σύγχρονη αίθουσα, κάθε προσβάσιμο κτίριο σημαίνει ίσες ευκαιρίες μάθησης για όλα τα παιδιά, όπου κι αν ζουν»