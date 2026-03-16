Ισχυρό μήνυμα συμμετοχής από τη Μεσσηνία – Αύξηση 13% στις εκλογές συνέδρων του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής

Με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή και έντονο δημοκρατικό ενδιαφέρον ολοκληρώθηκαν στη Μεσσηνία οι εκλογές για την ανάδειξη των συνέδρων του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής ενόψει του 4ου Συνεδρίου του Κινήματος που θα πραγματοποιηθεί από τις 27 έως τις 29 Μαρτίου.

Στη διαδικασία συμμετείχαν περισσότερα από 2700 μέλη του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής σε όλη τη Μεσσηνία, αριθμός αυξημένος κατά 13% σε σχέση με τις αντίστοιχες εκλογές του 2022. Η αυξημένη αυτή συμμετοχή αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα ενεργοποίησης της κοινωνικής βάσης της Δημοκρατικής Παράταξης και εμπιστοσύνης στην πορεία του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες:

• προς όλα τα Μέλη του Κινήματος που συμμετείχαν μαζικά στη δημοκρατική διαδικασία,

• προς όλους τους υποψήφιους Συνέδρους, τόσο όσους εκλέχθηκαν όσο και όσους συμμετείχαν στον αγώνα της εκπροσώπησης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη ζωντάνια και τη δημοκρατικότητα της διαδικασίας,

• προς τις Εφορευτικές Επιτροπές σε όλα τα εκλογικά τμήματα της Μεσσηνίας,

• καθώς και προς τους Εθελοντές και τα Στελέχη των οργανώσεων, που με αφοσίωση και υπευθυνότητα διασφάλισαν την άρτια διεξαγωγή της διαδικασίας.

Η μεγάλη συμμετοχή αποδεικνύει ότι το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής αποτελεί μια ζωντανή, δημοκρατική και ανοιχτή πολιτική δύναμη με βαθιές ρίζες στην κοινωνία της Μεσσηνίας.

Το επικείμενο Συνέδριο του Κινήματος αποτελεί σημαντικό πολιτικό σταθμό για την περαιτέρω ανασυγκρότηση, την προγραμματική ανανέωση και την ενίσχυση της Δημοκρατικής Παράταξης, σε μια περίοδο όπου η ελληνική κοινωνία αναζητά αξιόπιστες πολιτικές προτάσεις και προοδευτική προοπτική.

Οι σύνεδροι που εξελέγησαν από τη Μεσσηνία θα συμμετάσχουν ενεργά στις εργασίες του Συνεδρίου, μεταφέροντας τη φωνή της τοπικής κοινωνίας και συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της πολιτικής πρότασης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής για την επόμενη περίοδο.

Η συμμετοχή και η εμπιστοσύνη των πολιτών μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε ακόμη πιο δυναμικά για το σήμερα και το αύριο της Δημοκρατικής Παράταξης.

Αναλυτικότερα οι 60 σύνεδροι που εκλέγονται από την Μεσσηνία είναι οι κάτωθι:

Δήμος Καλαμάτας

• Τσελέκης Παναγιώτης

• Κυριακόπουλος Χρήστος

• Τσώνης Αντώνιος

• Μούκας Σταύρος

• Χατζηαθανασίου Μάριος

• Μπαξιβανάκης Ηλίας

• Ποτέας Παναγιώτης

• Κούτρας Χαράλαμπος

• Μπαντούνας Νικόλαος

• Πιέρρου Κωνσταντίνα

• Παπαζήσης Βασίλειος

• Γαλιαγρής Γεώργιος

• Μαρινόπουλος Ιωάννης

• Ρέντας Φώτιος

• Σπύρου Μαρία

• Γερουλίδου Αικατερίνη

• Βρεττού Νικολέτα

• Πετρόγιαννη Σταματίνα

• Μανδύλη Ιωάννα

Δήμος Μεσσήνης

• Κατσούλης Νικόλαος

• Σταθόπουλος Παναγιώτης

• Διονυσοπούλου Ευγενία

• Χόνδρος Νικόλαος

• Κουτσοσταθοπούλου Ευγενία

• Σωτηροπούλου Θεοδώρα

• Νικολόπουλος Αντώνιος

• Σαραντοπούλου Σταυρούλα

• Πουλόπουλος Νικόλαος

• Ανδριανόπουλος Δημήτριος

• Κοσμοπούλου Σοφία

• Λεγάκης Παναγιώτης

Δήμος Πύλου – Νέστορος

• Χριστοφιλοπούλος Παναγιώτης

• Βεργοπούλου Παναγιώτα

• Σύρνος Λάζαρης

• Ψώνης Αλέξανδρος

• Χαντζής Δημήτριος

• Ζουζούνης Ιωάννης

• Σαρρής Ηλίας

• Παπαγιαννόπουλος Ηλίας

• Γκόνη Ελένη

• Μπουλινάκη Ελένη

• Στασινόπουλος Νικόλαος

• Μπάρδη Βασιλική

Δήμος Τριφυλίας

• Αθανασόπουλος Βασίλειος

• Κατσαργύρης Ιωάννης

• Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος

• Κατσούλη Ουρανία

• Παρασκευόπουλος Ιωάννης

• Κουλιέρη Μαρία

• Γρηγοροπούλου Βασιλική

• Γκότσης Αντώνιος

• Λαμπίρης Ιωάννης

• Ακριβού Σοφία

Δήμος Οιχαλίας

• Μπούζα Σταυρούλα

• Μπινίσκος Κωνσταντίνος

• Γεωργακοπούλου Δήμητρα

• Λυρέντζος Φώτιος

• Κορομηλάς Περικλής

Δήμος Δυτικής Μάνης

• Σταυροπούλου Χριστίνα

• (Η δεύτερη θέση θα οριστεί από την ΕΔΕΚΑΠ λόγω ισοψηφίας)

Νομαρχιακή Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου (Ν.Ο.Ε.Σ) Μεσσηνίας