Ιστορική άνοδος της Καλαμάτας στη Super League – Ξέφρενοι πανηγυρισμοί, χιλιάδες κόσμου | Τί δήλωσαν στο BEST Βοσνιάδης, Παμλίδης και Τσέλιος (video)

Η Καλαμάτα επικράτησε στον χθεσινό αγώνα με 0-1 του Πανιωνίου με γκολ του Μορέϊρα και σφράγισε την άνοδό της στην πρώτη εθνική κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, δυο αγωνιστικές πριν πέσει η αυλαία των playoffs της Super League ΙΙ.

Η σπουδαία αυτή ποδοσφαιρική στιγμή της Μαύρης Θύελλα γιορτάστηκε από χιλιάδες κόσμου που επιφύλαξε θερμή υποδοχή στους πρωταγωνιστές της ανόδου μετατρέποντας το βράδυ του Σαββάτου, την μεσσηνιακή πρωτεύουσα σε μια ατελείωτη γιορτή.

ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΟΔΟΥ ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΛΑΟ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΥΕΛΛΑΣ

Ο προπονητής, Αλέκος Βοσνιάδης και οι ποδοσφαιριστές της ομάδας γιόρτασαν μαζί με τους φιλάθλους την σπουδαία αυτή άνοδο, εκφράζοντας τη μεγάλη δική τους χαρά.

Η ΝΙΚΗ ΠΟΥ ΣΦΡΑΓΙΣΕ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ