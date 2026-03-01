Αλ. Βοσνιάδης: Μέχρι να κλειδώσουμε το αποτέλεσμα… δεν θα πανηγυρίσουμε» | Σ. Παπαδόπουλος «Μόνο αν αυτοκτονήσει η Καλαμάτα θα χάσει το πρωτάθλημα. Δίκαια η Μαρκό στη θέση που είναι»

Η Καλαμάτα βρίσκεται πλέον στο κατώφλι της Super League, μετά τη μεγάλη νίκη που φέρνει τη «Μαύρη Θύελλα» μια ανάσα από την πολυπόθητη άνοδο. Το 2-0 επί της μαχητικής Μαρκό δεν ήταν απλώς ένα αποτέλεσμα· αλλά βήμα ανόδου και ταυτόχρονα μήνυμα πίστης και αποφασιστικότητας…

Στις εξέδρες, ο κόσμος έδωσε ξανά τον παλμό. Με φωνή, πάθος και αστείρευτη στήριξη, οι φίλαθλοι απέδειξαν πως αυτή η πορεία δεν είναι υπόθεση μόνο των έντεκα του γηπέδου, αλλά ολόκληρης της πόλης. Η Καλαμάτα ζει και αναπνέει για τη μεγάλη επιστροφή — και το δηλώνει έτοιμη για το άλμα.

ΑΛ. ΒΟΣΝΙΑΔΗΣ «ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΚΛΕΙΔΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ… ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΟΥΜΕ»

«Δεν κοιτάω τίποτε άλλο από το επόμενο παιχνίδι που θα μας δώσει τη χαρά» δήλωσε εμφατικά ο Αλέκος Βοσνιάδης αμέσως μετά το τέλος του αγώνα. Αποτιμώντας την εμφάνιση της ομάδας του κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου, ο προπονητής της Μαύρης Θύελλας τόνισε πως πρόκειται για «μια μεγάλη νίκη απέναντι σε έναν αντίπαλο που δεν είχε να χάσει τίποτα, αλλά έπαιξε».

Ο έμπειρος προπονητής κατέστησε σαφές πως «αυτή την περίοδο είναι πολύ σημαντικό να πάρουμε τους βαθμούς» για να επισημάνει ότι πλέον «έχουμε πάρει μια διαφορά» μετά και τα στραβοπατήματα του Πανιωνίου που ανέβασαν τη διαφορά στο +5, αλλά… «μέχρι να κλειδώσουμε το αποτέλεσμα… δεν θα πανηγυρίσουμε». Σε ό,τι αφορά στο μέλλον και κατά πόσον η επόμενη σεζόν θα τον βρει στον πάγκο της ομάδας, ο ίδιος έβαλε προτεραιότητες λέγοντας πως σε πρώτη φάση «ας κλειδώσουμε τον στόχο» και εν συνεχεία η επόμενη μέρα θα σχεδιαστεί μαζί με τον πρόεδρο της ΠΑΕ, Γιώργο Πρασσά. Έθεσε ωστόσο ως «σημαντικό να είμαστε εκεί που μας θέλουν, εκεί που μας στηρίζουν και εκεί που μας πιστεύουν».

ΠΑΕ Καλαμάτα: “Περαστικά Σεμπά!”

Η ΠΑΕ Καλαμάτα εύχεται περαστικά στον ποδοσφαιριστή της Μαρκό, Σεμπά. Η υγεία κάθε αθλητή είναι πάνω από οποιονδήποτε αγώνα και πέρα από κάθε αποτέλεσμα. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση και άμεση επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους!

Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΑ Η ΜΑΡΚΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ- ΕΙΧΑΜΕ ΠΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΑ PLAY OFF»

«Το μυαλό μας είναι στον Σεμπά» δήλωσε αρχικά ο Σούλης Παπαδόπουλος μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Μαύρη Θύελλα την οποία συνεχάρη για τη νίκη. «Συγχαρητήρια στην Καλαμάτα», είπε και αναφέρθηκε στη συνέχεια στην προσπάθεια της ομάδας του λέγοντας πως «δίκαια η Μαρκό στη θέση που είναι» θυμίζοντας ότι «είχαμε πει ότι θα είμαστε στα play off» για να τονίσει πως η προσπάθεια έως τώρα έχει φέρει έμπρακτα αποτελέσματα.

Ο προπονητής της Μαρκό ξεκαθάρισε πως η ομάδα του δηλώνει παρούσα σε όλα τα ματς. «Όπως με τον Πανιώνιο που χτυπήσαμε το παιχνίδι έτσι ήρθαμε και εδώ» εκτιμώντας πως «μέχρι τον τραυματισμό του Σεμπά είχαμε μπει καλυτέρα».

Ο Σούλης Παπαδόπουλος έστρεψε το βλέμμα και στον βόρειο όμιλο της κατηγορίας δίδοντας «συγχαρητήρια στον Ηρακλή που πήρε την άνοδο», θυμίζοντας πως είναι μια ομάδα την οποία κατά το παρελθόν έχει υπηρετήσει. Σε ό,τι αφορά τον νότιο όμιλο ερωτηθείς για το υπόλοιπο του μίνι πρωταθλήματος που οδηγεί στην άνοδο εκτίμησε πως «μόνο αν αυτοκτονήσει η Καλαμάτα θα χάσει το πρωτάθλημα», εξηγώντας πως «καλύτερη ομάδα θα είναι αυτή που θα πάρει το πρωτάθλημα».