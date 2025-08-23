Ιστορικό χαμηλό: Μόλις το 5,1% των μισθωτών έκανε υπερωρίες το 2024

Την καλύτερη επίδοση που έχει σημειώσει ποτέ η χώρα μας στο κομμάτι της υπερεργασίας για τη μισθωτή απασχόληση, καταγράφουν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat που δημοσιοποιήθηκαν χθες (21.8.25). Μόλις το 3,1% των μισθωτών εργάστηκε περισσότερες από 49 ώρες την εβδομάδα, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να βρίσκεται στο 3,4%.

Συγκεκριμένα, το ποσοστό των μισθωτών που υπερεργάστηκαν στην Ελλάδα το 2019 ανερχόταν στο 5,1% σύμφωνα με τη Eurostat. Μερίδα του αντιπολιτευτικού Τύπου επέλεξε να αναδείξει με πηχυαίους τίτλους τα στοιχεία υπερεργασίας που αφορούν κυρίως τους ελεύθερους επαγγελματίες, προκειμένου να παρουσιάσουν στο αναγνωστικό τους κοινό μία εικόνα υπερεργασιακής εκμετάλλευσης των μισθωτών.