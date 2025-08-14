Κ. Λαγουβάρδος: «Το μοντέλο πολιτικής προστασίας πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες κλιματολογικές συνθήκες – 420.000 στρέμματα καμένες εκτάσεις φέτος…» (video)

«Ο Αύγουστος είναι ο μήνας με τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές διαχρονικά» σημείωσε ο Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος. Ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών μιλώντας στην τηλεόραση BEST ανέλυσε τα δεδομένα των επόμενων ημερών που θα επηρεάσουν τις πυρομετεωρολoγικές συνθήκες, με το βλέμμα βεβαίως στραμμένο στην περιοχή της Αχαΐας και στη Δυτική Ελλάδα. Όπως είπε «οι άνεμοι θα ενισχυθούν εκ νέου οι άνεμοι το Σάββατο, με έναν ισχυρό μελτέμι στο Αιγαίο. Θα έλεγα ότι παραμένει με ένα κλικ χαμηλότερο ένας όμως υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς ακόμα στη Δυτική Ελλάδα, αλλά και στην Ανατολική λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Είμαστε μέσα στον Αύγουστο, είναι ο μήνας ο οποίος άλλωστε έχουμε τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές στη χώρα μας διαχρονικά. Ήδη έχουμε φτάσει στα 420.000 στρέμματα καμένες εκτάσεις φέτος…μαζί με τις 100.000 που αποτυπώσαμε… Επομένως εξελίχθηκε μια κακή χρονιά όσον αφορά στις πυρκαγιές και έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας…».

Με το φαινόμενο hot dry windy να επιβαρύνει τα πυρομετεωρολογικά δεδομένα και την κλιματική αλλαγή να ενισχύει τα φαινόμενα, όπως τόνισε «Η αντιπυρική περίοδος μεγαλώνει και βλέπουμε πυρκαγιές και νωρίτερα και αργότερα», σημειώνοντας επίσης την καταπόνηση των πυροσβεστικών δυνάμεων που κλήθηκαν να διαχειριστούν πολλαπλά μέτωπα και σε μεγάλη διάρκεια χρόνου. Οι εικόνες με φωτιές μέσα στον αστικό ιστό πόλεων προβληματίζουν εντόνως. «Πέρα ότι απειλεί την ανθρώπινη ζωή καταστρέφει το περιβάλλον, δημιουργεί συνθήκες στις καμένες εκτάσεις να έχουμε πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες τα επόμενα χρόνια.».

Σημείωσε δε πως και το μοντέλο πολιτικής προστασίας στη χώρα μας οφείλει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα «Πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες κλιματολογικές συνθήκες, πρέπει να αξιοποιηθεί περισσότερη η επιστημονική έρευνα και η τεχνολογία ώστε να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη προνόηση για τις συνθήκες που επικρατούν, για την εκκίνηση μιας πυρκαγιάς. Πρέπει να βελτιώσουμε τον τρόπο που ανιχνεύουμε τις πυρκαγιές, που παρατηρούμε τον καιρό και τον άνεμο, γιατί αυτή είναι πάρα πολύ βασική».

Όπως σημείωσε ο κ. Λαγουβάρδος οι επιπτώσεις τις κλιματικές αλλαγές δεν αφορούν μόνο στις πυρκαγιές, αλλά τα φαινόμενα επηρεάζουν όλο τον κύκλο της ζωής. «Το βλέπουμε και στα έντονα καιρικά φαινόμενα, το βλέπουμε σε επιπτώσεις στην οικονομία, στην αγροτική παραγωγή. Είναι τεράστιο θέμα το πώς επηρεάζει τα πάντα κλιματική αλλαγή και θα πρέπει να δράσουμε άμεσα, χωρίς να χάσουμε χρόνο».