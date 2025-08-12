Κ. Τζούμης: «Η δημοτική μας αρχή ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες των συμπολιτών μας»

Δελτιο Τύπου

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Τρίπολης, στη σημερινή της συνεδρίαση , αποφάσισε την υλοποίηση μιας σειράς έργων, στόχος των οποίων είναι η αναβάθμιση των υποδομών και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Στα έργα που αποφασίστηκαν περιλαμβάνονται:

1. Τσιμεντοστρώσεις, ασφαλτοστρώσεις και ανακατασκευή μανδρών στις στα χωριά των δημοτικών ενοτήτων Μαντινείας ,Σκυρίτιδας και Βαλτετσίου

2. Συντήρηση και επισκευή του δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου Λεβιδίου

3. Συντήρηση και επισκευή σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Τρίπολης

4. Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ του Δήμου Τρίπολης

5. Έγκριση διαγωνισμού για το έργο «Εγκατάσταση φωτισμού για το ενωσιακό γήπεδο ΕΠΣ Αρκαδίας στη Τ. Κ Νεστάνης».

Ο δήμαρχος μετά τη συνεδρίαση δήλωσε:

«Η δημοτική μας αρχή με μια σειρά από μεγάλα και μικρότερα έργα ,ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες των συμπολιτών μας και στοχεύει στην ενίσχυση των υπηρεσιών που παρέχονται, στη βελτίωση της καθημερινότητας τους,προάγοντας παράλληλα την ανάπτυξη και την ευημερία της περιοχής στο σύνολό της».

Με εκτίμηση

Κώστας Τζιούμης