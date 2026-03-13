Και Ερασιτέχνες και εφησυχασμένοι…

Του Θανάση Κ.

#Κυριάκος_Μητσοτάκης #Κώστα_Καραμανλή #Αντώνη_Σαμαρά σκέφτηκε ότι μπορεί να ειρωνευθεί τους δύο πρώην αρχηγούς της παράταξής του και Πρωθυπουργούς, τονκαι τονως… “επαγγελματίες διαφωνούντες”. Λίαν επιεικώς, απρέπεια!

Και, όπως ήταν φυσικό, η απάντηση ήλθε, λίγες μέρες αργότερα στη Βουλή από τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος, αφού επί δέκα λεπτά αποδόμησε όλη την Εξωτερική Πολιτική, χωρίς να αποφύγει να αναγνωρίσει και τα σωστά που έγιναν, κι αφού ανέδειξε τις επικίνδυνες αντιφάσεις της κυβερνητικής προπαγάνδας, τελείωσε την ομιλία του με την αποστροφή: — Δεν υπάρχουν “επαγγελματίες ανησυχούντες”. #ερασιτέχνες_εφησυχασμένοι Υπάρχουν Και η φράση έμεινε…

Γιατί όλη η ομιλία του τεκμηρίωνε και το “ερασιτέχνες” και το “εφησυχασμένοι”! Κι εδώ που τα λέμε, ήταν πολύ επιεικής – και “συγκρατημένος – ο Αντώνης Σαμαράς…

#Chevron * Στην ημερήσια διάταξη βρισκόταν η κύρωση την Σύμβασης με την στη συγκυρία της Ιρανικής κρίσης… Και μέσα από τη συζήτηση αναδείχθηκε ότι η Εξωτερική Πολιτική της κυβέρνησης μαζί με την Ενεργειακή Πολιτική της, αποδείχθηκαν μια αλυσίδα από λάθη, χοντρά λάθη, απελπισμένες προσπάθειες διόρθωσης λαθών, μισές αλήθειες και ολόκληρα ψέματα.

* Πρώτον, η κυβέρνηση για χρόνια ΔΕΝ ήθελε εξορύξεις! Το 2021 ο Πρωθυπουργός στα Ηνωμένα Έθνη διακήρυσσε ότι οι εξορύξεις είναι “χαμένες επενδύσεις” (stranded investments) και ότι οι υδρογονάνθρακες “χάνουν πια την αξία τους”… Το μέλλον ανήκε, υποτίθεται, στην – βεβιασμένη – “πράσινη μετάβαση”. Σήμερα άλλαξε γνώμη.

* Δεύτερον, η κυβέρνηση είχε συμβάσεις με ξένες εταιρίες και στο μεταξύ τις… “έδιωξε”! Στα ίδια θαλάσσια οικόπεδα που καμαρώνει τώρα ότι υπέγραψε τη σύμβαση με την Chevron υπήρχαν συμβάσεις με την γαλλική Total, την Αμερικανική Exxon και την Ισπανική Repsol. H κυβέρνησή του επικύρωσε τις συμβάσεις αυτές και επί διακυβέρνησής του η Total και η Repsol έφυγαν απηυδισμένες… Τους είχαν εδώ και τους έδιωξαν. Έχασαν πέντε πολύτιμα χρόνια.

* Κι όταν έφυγαν οι εταιρίες, η κυβέρνηση διακήρυσσε ότι εγκαταλείπουν κι αυτές τις έρευνες για υδρογονάνθρακες. Είπαν και ψέματα από πάνω, γιατί την ίδια στιγμή οι εταιρίες αυτές επέκτειναν τις δραστηριότητές τους για έρευνες υδρογονανθράκων σε άλλα σημεία του κόσμου. Τώρα φέρνουν τη Chevron και καμαρώνουν. Ενώ επί χρόνια έκαναν λάθος επιλογές, έδιωχναν εταιρίες και κορόιδευαν και τους Έλληνες από πάνω…

#Belharra #Rafale * Τρίτον καμαρώνουν ότι πήραν φρεγάτεςκαι αεροσκάφη Ξεχνάνε μια μικρή “λεπτομέρεια”. Όταν μετά την ελληνοτουρκική κρίση του 2020 ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν πρότεινε στην Ελλάδα Ελληνογαλλική συμφωνία Αμυντικής Αρωγής, η κυβέρνηση έκανε ένα χρόνο να απαντήσει. Κι ας ήταν τότε ο Σαμαράς που δημόσια τους καλούσε να αποδεχθούν την πρόταση Μακρόν και να πάρουν τα γαλλικά όπλα. Και μας έλεγαν τότε μια σειρά από ανοησίες : #ΝΑΤΟ — Ότι δεν μπορούσε να υπάρξει διμερής συμμαχία δύο κρατών μελών του(Ελλάδας και Γαλλίας) που στρέφεται ουσιαστικά κατά άλλου μέλους του ΝΑΤΟ (της Τουρκίας)… — Ότι υπήρχαν “καλύτερες προτάσεις” για εξοπλισμούς, όπως τα Αμερικανικά σκάφη ενισχυμένης ακτοφυλακής – που μόλις είχε απορρίψει το αμερικανικό ναυτικό. #ΗΠΑ Κι έπρεπε να γίνει – άσχετη με την Ελλάδα – “καραμπόλα” ανάμεσα στην Αμερική, την Αυστραλία και τη Γαλλία – για να δεχθούν οινα πάρει η Ελλάδα γαλλικά όπλα (για να καθησυχαστούν οι Γάλλοι)… Και τότε δόθηκε η παραγγελία – με ένα χρόνο καθυστέρηση – και υπεγράφη η Ελληνογαλλική Αμυντική Συμφωνία. Δηλαδή έκανε η κυβέρνηση αυτά που αρνιόταν ως τότε να κάνει. Κι επιχειρηματολογούσε ως τότε, γιατί δεν έπρεπε να τα κάνει… Και τώρα τα καμαρώνει!

* Όταν μετά από όλες αυτές τις παλινωδίες και τα αλλεπάλληλα σφάλματα που διορθώνονταν αργότερα – αφού χάνονταν πολύτιμος χρόνος – ανακοινώθηκε τελικά η Συμφωνία με τη Chevron για έρευνες σε θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και νοτίως της Πελοποννήσου, όλοι χαρήκαμε. #Τουρκολυβικό Η κυβέρνηση μάλιστα δια στόματος πολλών υπουργών της έσπευδε να πανηγυρίζει ότι η Σύμβαση αυτή “ακύρωνε” (nullifies) και “κουρέλιαζε” τοΜνημόνιο! Μέχρι που αποδείχθηκε ότι έλεγαν ψέματα. Και πάλι…

— Διότι με το άρθρο 30 παράγραφος 3 της Σύμβασης προβλέπεται τι θα συμβεί σε περίπτωση μελλοντικής αλλαγής στη οριοθέτηση της ΑΟΖ ανάμεσα στην Ελλάδα και σε ένα ή περισσότερα γειτονικά κράτη. Δηλαδή η Σύμβαση προβλέπει δυνητική ΜΕΙΩΣH κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Σε σχέση με τι; Σε σχέση με αυτά που έχουν οριοθετηθεί και δημοπρατηθεί από την κυβέρνηση Σαμαρά (και επί υπουργίας Μανιάτη) ήδη από το 2014. Σε σχέση με αυτά που ορίζονται από τη “μέση γραμμή” όπως προβλέπει το Δίκαιο της Θάλασσας και όπως περιγράφει σαφώς ο Χάρτης της Κομισιόν (του 2015) και ο προγενέστερος Χάρτης της Σεβίλλης (του 2008). Δηλαδή προβλέπεται στη Σύμβαση ότι μπορεί η Ελλάδα να συμφωνήσει απομείωση κυριαρχικών δικαιωμάτων, όπως απαιτεί και σε περιοχές που απαιτεί το Τουρκολυβικό Μνημόνιο. Όχι μόνο δεν το “κουρελιάζει” η Σύμβαση αυτή… Όχι μόνο δεν το “ακυρώνει”… Σιωπηλώς το περιλαμβάνει!

— Η κυβέρνηση διακηρύσσει ότι αυτό είναι “σύνηθες” – και να μην ανησυχούμε. Λέει ψέματα! — Διακηρύσσει ότι τέτοιοι όροι μπαίνουν σε συμβάσεις ερευνών όταν υπάρχει αμφισβήτηση από γειτονικό κράτος. Η Κύπρος έχει υπογράψει συμβάσεις με ενεργειακούς κολοσσούς, ενώ η Τουρκία αμφισβητεί την ΑΟΖ της, σχεδόν παντού. Κι όμως τέτοιος όρος ΔΕΝ υπάρχει στις κυπριακές συμβάσεις. Ψέματα ξανά…

— Μας είπαν ότι ο όρος αυτός δεν μπήκε για το Τουρκολυβικό μνημόνιο μπήκε γιατί υπάρχουν ενστάσεις νοτίως της Κρήτης και από την πλευρά της Λιβύης. Αλλά οι ενστάσεις της Λιβύης υπήρχαν και το 2019 όταν κυρώναμε τη Σύμβαση με την Total-Exxon. Και τέτοιο όρος δεν μπήκε τότε. Τώρα μπαίνει ο απαράδεκτος αυτός όρος. Γιατί στο μεταξύ μεσολάβησε το Τουρκολυβικό Μνημόνιο. Αποκλειστικά εξ αιτίας του… Δεν το ακυρώνει το Τουρκολυβικό! Σιωπηλώς το ενσωματώνει… #Ψέματα ξανά και ξανά…

— Μας είπαν ότι οι πιθανές αλλαγές ΔΕΝ αφορούν την Τουρκία αλλά μπορούν να αφορούν την Αίγυπτο. #Αίγυπτο Όπως εξήγησε ο Σαμαράς με τηνδεν υπάρχει εκκρεμότητα στο σημείο αυτό. Γιατί η Αίγυπτος είναι η ΜΟΝΗ γειτονική χώρα στην περιοχή που ΔΕΝ αμφισβητεί το Δίκαιο της Θάλασσας, ΔΕΝ αμφισβητεί τη μεσαία γραμμή και γενικά δεν έχει ενστάσεις με το αν η Κρήτη έχει κυριαρχικά δικαιώματα. Ο όρος αυτός μπήκε στη Σύμβαση όχι εξ αιτίας της Λιβύης (τις ενστάσεις της οποίας ποτέ δεν τις λάβαμε υπόψιν, ούτε το 2019 ούτε πιο πριν) δεν μπήκε εξ αιτίας της Αιγύπτου (η οποία ΔΕΝ είχε ποτέ ενστάσεις), μπήκε εξ αιτίας του παράνομου Τουρκολυβικού μνημονίου. Και μόνο… Εξ ου και η αναφορά σε “παράπλευρα όρια”…

Μας λένε ότι “προστατεύουν τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου” την ώρα που υπονομεύουν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Κάτι που η μικρή Κύπρος είχε το σθένος να αρνηθεί εδώ και χρόνια. #Κατευνασμός Για την ελληνική κυβέρνηση οδεν είναι απλώς λάθος επιλογή. Έγινε πια “δευτέρα φύσις”…

* Και τώρα κομπάζουν που έστειλαν δύο φρεγάτες και τέσσερα F-16 στην Κύπρο, για να αντιμετωπιστεί η απειλή από το μακρινό Ιράν: Μέχρι στιγμής ένα drone κατά της βρετανικής βάσης στο ακρωτήρι. Και καλά έκαναν και μακάρι να υπάρξει πια συμπαράταξη δυνάμεων από Ελλάδα και από την υπόλοιπη Ευρώπη εκεί. Για να μετατραπεί η Κύπρος από τον “αδύνατο κρίκο” της Ευρώπης σε ισχυρό προπύργιο της Ευρώπης στη Μέση Ανατολή. Τώρα που η Ευρώπη συζητάει την στρατηγική της αυτονόμηση αυτό θα ήταν το πρώτο αναπόφευκτο βήμα τέτοιας στρατηγικής αυτονόμησης… Μόνο που η Κύπρος δεν θα κινδυνεύει από το μακρινό Ιράν. Από την Τουρκία κινδυνεύει εδώ και χρόνια! Όπως και η Ελλάδα.

* Και με την Τουρκία τι θα γίνει; Αποτροπή κατά της Τουρκίας έχουμε; Στην Κύπρο; Στην Κάσο; Στα νησιά του Αιγαίου; Το όλο σκηνικό θυμίζει τον “κομπογιαννίτη” που του πάνε πολυτραυματία με πολλαπλά κατάγματα και εσωτερική αιμορραγία. Κι αυτός του δίνει φάρμακο για …τους κάλους. — Παιδιά, εγώ τα σοβαρά του τραύματα δεν μπορώ να τα αντιμετωπίσω, αλλά μια που μου τον φέρατε να θεραπεύσω του κάλλους και μια δερματίτιδα που έχει ο φουκαράς…

Δεν μπορούμε να λύσουμε το μείζον και διαχρονικό και διαρκώς επιδεινούμενο, την επιθετικότητα και τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας. Και καμαρώνουμε που αντιμετωπίσαμε με γρήγορα ανακλαστικά τον… κίνδυνο από το Ιράν! Που πιθανότατα σε λίγες βδομάδες θα είναι μακρινή ανάμνηση… Στο μεταξύ ο Ερντογάν βρυχάται: έστειλε κι εκείνος F-16 στα κατεχόμενα, απειλεί με “Αττίλα-4”, θέτει θέμα για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ έχει δεσμεύσει με Navtex αορίστου χρόνου το μισό Αιγαίο. Κι εμείς απάντηση σε όλα αυτά δεν έχουμε. Αλλά καμαρώνουμε που αντιμετωπίσαμε… το drone από το Ιράν!

Και για όλα αυτά “δεν πρέπει να ανησυχούμε”, λέει… Το drone από το Ιράν αναχαιτίστηκε…

Όλες αυτές τις “κυβιστήσεις” και τα ψέματα που δεν αθροίζουν όλα αυτά τα “τετελεσμένα” που σιωπηλώς “καταπίνουμε” δεν πρέπει να τους τα λέμε… Γιατί είμαστε “επαγγελματίες ανησυχούντες, λέει.. Έχουμε “ήρεμα νερά” με συνεχή επέκταση τετελεσμένων που τώρα τα ενσωματώνουμε και στις συμβάσεις μας… Έχουμε αλλεπάλληλα ψέματα… Αλλά δεν πρέπει να ανησυχούμε…

Καλά τους το είπε: — Δεν υπάρχουν επαγγελματίες ανησυχούντες… #Ερασιτέχνες_εφησυχασμένοι υπάρχουν. Και ερασιτέχνες. Και εφησυχασμένοι…

Και λίγα τους είπε!

ΥΓ. Παρεμπιπτόντως, ξεπλέναμε κι εξακολουθούμε να ξεπλένουμε την Τουρκία η ο οποία πρωτίστως μας απειλεί… Πριν υπογράψουμε τη “Συμφωνία Φιλίας” με την Τουρκία οι εταίροι μας ΔΕΝ έδιναν Eurofighter στην Άγκυρα. Τώρα της δίνουν. Και γιατί όχι; Αφού εμείς οι ίδιοι διακηρύσσουμε ότι είναι “φίλη” μας η Τουρκία, γιατί να μην της πουλήσουν όπλα οι εταίροι μας; Εξακολουθούμε να ξεπλένουμε την Τουρκία, η οποία κλιμακώνει τις απειλές και προκλήσεις εναντίον μας, αλλά μια φορά από το Ιράν… είμαστε πλήρως καλυμμένοι.

Και από “πιθανή επίθεση”… της Ινδονησίας και της Μαδαγασκάρης, επίσης…