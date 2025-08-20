Τελευταία Νέα
Καιρός: Επανέρχονται τα 40άρια πριν πέσει και πάλι η θερμοκρασία

«Ρόλερ κόστερ» θυμίζει ο καιρός τις τελευταίες ημέρες και η αστάθεια φαίνεται πως θα υποχωρήσει προσωρινά αλλά μέσα στην εβδομάδα θα επιστρέψει «δυναμικά». Για σήμερα (20.08.2025) προβλέπονται λίγες βροχές σε Μακεδονία, Θεσσαλία και ηπειρωτικά αν και σε όλη την υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια.

Μετά τις χθεσινές βροχές που έπληξαν το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας, ο καιρός σήμερα θα παρουσιάσει βελτίωση. Οι άνεμοι θα φτάσουν έως τα 6 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή αύξηση, αγγίζοντας έως τους 34 βαθμούς Κελσίου.

