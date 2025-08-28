Τελευταία Νέα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Καιρός: Επικίνδυνες καταιγίδες και έντονη ζέστη το Σαββατοκύριακο – Η πρόγνωση Μαρουσάκη

Με δύο πρόσωπα θα μας αποχαιρετήσει ο καιρός τον Αύγουστο, καθώς το Σαββατοκύριακο θα έχουμε ζέστη αλλά και βροχές και καταιγίδες.

Οπως αναφέρει σε ανάρτησή του για τον καιρό ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης θα επικρατήσει ζέστη με άνοδο της θερμοκρασίας, ενώ τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή θα υπάρξουν κατά τόπους επικίνδυνες καταιγίδες.

Μάλιστα η ζέστη στα ανατολικά ηπειρωτικά θα είναι έντονη, όπου ο άνεμος θα λειτουργήσει και σαν λίβας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη:

1. Υποχώρηση βαροβαθμίδας στο Αιγαίο με αποτέλεσμα τα μελτέμια να περιοριστούν προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο και να εξασθενίσουν.

2. Στροφή ανέμων σε δυτικούς νοτιοδυτικούς που θα μεταφέρουν θερμότερες αέριες μάζες από τη βόρεια Αφρική με αποτέλεσμα την άνοδο του υδραργύρου κοντά στους 35° με 37° και με έμφαση τα ανατολικά ηπειρωτικά όπου ο άνεμος θα λειτουργήσει και σαν λίβας. 

