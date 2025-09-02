Καιρός: Καλοκαίρι και τον Σεπτέμβριο, αλλά στο βάθος… μπόρες

Με καλοκαιρινό καιρό μπαίνει ο Σεπτέμβριος, καθώς οι επόμενες δέκα ημέρες θα κυλήσουν με υψηλές θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Παναγιώτη Γιαννόπουλο, θα έχουμε ηλιοφάνεια, ασθενείς ανέμους και τοπικές καταιγίδες στα ορεινά, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Η εβδομάδα ξεκινά με λαμπρό ήλιο σε ολόκληρη τη χώρα και ελάχιστα σύννεφα, κυρίως σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι πνέουν με ένταση έως 6 μποφόρ στα Κύθηρα και τα Δωδεκάνησα, ενώ αλλού δεν ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Το πρωί, η δροσιά είναι αισθητή, ιδιαίτερα στη Δυτική Μακεδονία, με τη Φλώρινα να βλέπει το θερμόμετρο κάτω από 10°C.

