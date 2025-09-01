Ποδαρικό με ζέστη και ανέμους 6 μποφόρ κάνει ο Σεπτέμβριος

Με ζέστη μπαίνει ο Σεπτέμβριος, καθώς αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα αλλά με ισχυρούς ανέμους. Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, σήμερα Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου θα είναι γενικά αίθριος ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του iefimerida.gr πατώντας εδώ