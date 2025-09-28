Καιρός: Κόντρα μετεωρολόγων για τις σημερινές βροχές και καταιγίδες – Τι συμβαίνει τελικά με την κακοκαιρία

Σε κόντρα μετεωρολόγων εξελίχθηκε για ακόμα μια φορά η κακοκαιρία που πλήττει από τα ξημερώματα της Κυριακής (28.9.2025) τη χώρα, καθώς παρά τις προειδοποιήσεις των ειδικών και τα έκτακτα καιρικά δελτία της ΕΜΥ η κακοκαιρία είναι μάλλον ήπια, αν και κάποιοι επιμένουν ότι πιο έντονες βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν το βράδυ.

Ωστόσο μέχρι στιγμής η κακοκαιρία περιορίζεται στα συνηθισμένα πρωτοβρόχια… Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας έκανε μια ανάρτηση το πρωί της Κυριακής μιλώντας για έντονα φαινόμενα που θα εκδηλωθούν κυρίως ανοιχτά του Ιονίου, ενώ η κακοκαιρία κινείται αργά και μέχρι στιγμής έχουν πέσει 50 τόνοι ποτιστικής βροχής.