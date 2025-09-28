Καιρός: Κόντρα μετεωρολόγων για τις σημερινές βροχές και καταιγίδες – Τι συμβαίνει τελικά με την κακοκαιρία

Σε κόντρα μετεωρολόγων εξελίχθηκε για ακόμα μια φορά η κακοκαιρία που πλήττει από τα ξημερώματα της Κυριακής (28.9.2025) τη χώρα, καθώς παρά τις προειδοποιήσεις των ειδικών και τα έκτακτα καιρικά δελτία της ΕΜΥ η κακοκαιρία είναι μάλλον ήπια, αν και κάποιοι επιμένουν ότι πιο έντονες βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν το βράδυ.
Ωστόσο μέχρι στιγμής η κακοκαιρία περιορίζεται στα συνηθισμένα πρωτοβρόχια… Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας έκανε μια ανάρτηση το πρωί της Κυριακής μιλώντας για έντονα φαινόμενα που θα εκδηλωθούν κυρίως ανοιχτά του Ιονίου, ενώ η κακοκαιρία κινείται αργά και μέχρι στιγμής έχουν πέσει 50 τόνοι ποτιστικής βροχής.
Ο Θοδωρής Κολυδάς σημειώνει χαρακτηριστικά πως: «Μπορεί μέχρι στιγμής να έχουν σημειωθεί γύρω στα 50-60mm βροχής, κατά κανόνα ποτιστικής- όμως έως αργά το βράδυ που οι καταιγίδες θα επεκταθούν ανατολικότερα, τα ύψη βροχής θα είναι σημαντικά. Ο δείκτης EFI σε τοπικό επίπεδο λαμβάνει πορτοκαλοκόκκινο χρώμα, γεγονός που μας οδηγεί σε εγρήγορση κυρίως σε περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας».
