“Καμπανάκι” για την κακοκαιρία 100 τόνοι νερό ανά στρέμμα σε 6 περιοχές, ποσότητα που πέφτει σε 2-3 μήνες

Για σφοδρές βροχοπτώσεις με δεκάδες τόνους νερού ανά στρέμμα προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι στην πρόγνωσή τους για τον καιρό τις επόμενες ημέρες, με αφορμή το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του: “Σήμα για 100 τόνους νερού ανά στρέμμα δίνουν τα μοντέλα…”. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, “Μεγάλη προσοχή χρειάζεται από την Κυριακή 28/9 τα ξημερώματα μέχρι το απόγευμα της ίδια ημέρας σε Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο , Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία, διότι η κακοκαιρία παρουσιάζει εμμονή με ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες για αρκετές ώρες στις περιοχές αυτές, με αποτέλεσμα να πέσουν αρκετοί τόνοι νερό”.

“Ευελπιστώ το περισσότερο νερό να πέσει στη Θάλασσα διότι τα 100mm (ίσως και περισσότερο) νερού είναι ποσότητα που πέφτει σε 2-3 μήνες στις περιοχές αυτές”, αναφέρει, χαρακτηριστικά, ο μετεωρολόγος.

Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΥ

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27.9.25) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28.9.25), στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία).

