Καιρός: Πέφτει κι άλλο η θερμοκρασία σήμερα – Καύσωνα φέρνει ο Σεπτέμβρης

Σήμερα, Κυριακή σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία θα επικρατήσει ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Στα ηπειρωτικά ορεινά και στην Εύβοια, προβλέπονται λίγες νεφώσεις, με πιθανότητα να βρέξει λίγο το μεσημέρι και το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ και από το μεσημέρι στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φθάσει στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 33 με 35, στα νησιά του Ιονίου τους 32, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

