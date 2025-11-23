Καιρός: Ψυχρή εισβολή με κρύο και χιόνια μέχρι τη Δευτέρα και μετά νέες καταιγίδες που θα πλήξουν πάλι τα δυτικά

Σε χειμωνιάτικο κλίμα μπαίνουμε σταδιακά, μετά την πρόσφατη κακοκαιρία που έπληξε με καταιγίδες και ισχυρές βροχές κυρίως τη δυτική Ελλάδα. Από σήμερα αναμένεται νέα πτώση της θερμοκρασίας, νέες βροχές ακόμη και χιόνια στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Μετά την ψυχρή εισβολή, περιμένουμε νέα κακοκαιρία, που όπως προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, θα χτυπήσει και πάλι με καταιγίδες τα δυτικά. Για σήμερα Κυριακή (23.11.2025) αναμένονται νέες βροχές που θα πλήξουν όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα κάνει νέα βουτιά ενώ δεν θα λείψουν και οι τοπικές χιονοπτώσεις.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοήσουν και την μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Δείτε σε περιοχές θα πέσει αισθητά η θερμοκρασία:

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ