Καιρός: «Ψυχρό μέτωπο» με καταιγίδες την Παρασκευή και το Σάββατο – Ηλιόλουστη Καθαρά Δευτέρα με ισχυρούς ανέμους

Το τριήμερο της αποκριάς θα «χωριστεί στα δύο», αφού βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά αναμένεται να σημειωθούν από την Παρασκευή (20.02.2026) μέχρι και το Σάββατο απο τα δυτικά στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Ωστόσο από την Κυριακή τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν, ενώ την Καθαρά Δευτέρα ο καιρός θα είναι αισθητά βελτιωμένος.

«Στρώνει» ο καιρός αύριο Πέμπτη με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και εξασθένηση των ανέμων στα πελάγη. Από την Παρασκευή, έρχεται «ψυχρό μέτωπο» το οποίο θα διαρκέσει όλο το 24ωρο και θα παρουσιάσει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, το φαινόμενο του «ψυχρού μετώπου» θα επεκταθεί από τα δυτικά δηλαδή Ήπειρο, Θεσσαλία και θα επεκταθεί προς Μακεδονία, Θράκη και Ανατολικό Αιγαίο. Το Σάββατο τα περισσότερα φαινόμενα θα περιοριστούν μέσα στο Αιγαίο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά ηπειρωτικά και μέχρι το βράδυ θα εξασθενήσουν.

