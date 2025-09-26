Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας, βοριάδες και καταιγίδες από το Σάββατο – Στο επίκεντρο και η Πελοπόννησος

Έως και 5 βαθμούς λιγότερους θα δείξει το θερμόμετρο λόγω της κακοκαιρίας που έρχεται από την Ιταλία και αναμένεται το Σάββατο (27.09.2025) να «χτυπήσει» και την χώρα μας. Πέρα από την πτώση της θερμοκρασίας, άνεμοι που θα πνέουν βόρειοι και καταιγίδες θα συνθέσουν ένα πλήρως χειμωνιάτικο σκηνικό.

Τις τελευταίες ημέρες όλοι οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για την κακοκαιρία που θα εκδηλωθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο. Σε νέα ανάρτηση που έκανε ο Θοδωρής Κολυδάς στα social media εξηγεί πως αναμένεται να εκδοθεί και έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ για τις καταιγίδες και την πτώση της θερμοκρασία όπου θα εκδηλωθούν κυρίως στη δυτική Ελλάδα.

«Καλημέρα σας. Η διαταραχή (trough) στη νότια Ιταλία θα είναι αυτή που θα προκαλέσει την επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας από αύριο το απόγευμα. Εν αναμονή του επίσημου έκτακτου από την ΕΜΥ το μεσημέρι. Για το ποιες περιοχές θα επηρεαστούν ισχύουν όσα έχουμε αναφέρει στις προηγούμενες αναρτήσεις», έγραψε.

Πηγή: newsit.gr

Χαρακτηριστικά τα όσα ανέφερε μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο της τηλεόρασης BEST ο Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Λαγουβάρδος «Κυρίως το Ιόνιο και η δυτική Ελλάδα θα επηρεαστούν περισσότερο. Όσον αφορά τη Μεσσηνία και την Παρασκευή ενδεχομένως να έχουμε κάποιες καταιγίδες αλλά αυτό που μας ανησυχεί περισσότερο είναι ένα δεύτερο κύμα κακοκαιρίας που θα επηρεάσει τη δυτική Ελλάδα από το απόγευμα του Σαββάτου μέχρι την Κυριακή μεσημέρι με απόγευμα. Περιοχές της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου είναι αυτές που φαίνεται να δέχονται σημαντικά ύψη βροχής, τα οποία ενδεχομένως δημιουργήσουν κάποια προβλήματα. Δεν μιλάμε για κάτι ακραίο σε καμία περίπτωση».