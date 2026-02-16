Καισαριανή: Η πρώτη ταυτοποίηση στις φωτογραφίες με τους 200 εκτελεσθέντες ανήκει σε Μεσσήνιο

Μνήμες από το πρόσφατο παρελθόν της Ελλάδας ξύπνησε η δημοσιοποίηση των φωτογραφιών που φέρονται να απεικονίζουν την εκτέλεση των 200 αντιστασιακών στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής την 1η Μαΐου του 1944. Πρόκειται για ένα μοναδικό ντοκουμέντο που αποτυπώνει τις θηριωδίες των ναζιστών στη χώρα μας. Οι φωτογραφίες φέρονται να προέρχονται από το προσωπικό άλμπουμ του Γερμανού υπολοχαγού Χέρμαν Χόϊερ, ο οποίος υπηρετούσε στη Μαλακάσα και εικάζεται ότι αφορούν στη μαύρη μέρα της εκτέλεσης των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή. Τις φωτογραφίες έφερε στο φως της δημοσιότητας η ομάδα του Facebook «Greece Archives of WWII».

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση της γνησιότητας του φωτογραφικού υλικού, ενώ το πρωί της Δευτέρας οι φωτογραφίες είχαν «κατέβει» από το ebay και η δημοπρασία φαίνεται να έχει σταματήσει. Τα τελευταία στοιχεία έδειχναν πως η τιμή εκκίνησης των φωτογραφιών ήταν διαφορετική καθώς η χαμηλότερη ξεκινούσε από 36,5 ευρώ, ωστόσο σε κάποιες περιπτώσεις και μετά από προσφορές ιδιωτών κάποιες είχαν ξεπεράσει τα 2.000 ευρώ.

Οι πρώτες αναφορές για ταυτοποιήσεις

Σημειώνεται πως εδώ και λίγες ώρες γίνονται αναφορές για μία πρώτη ταυτοποίηση ενός εκ των 200 που θυσιάστηκαν στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944. Πρόκειται για τον άνθρωπο με το λευκό πουκάμισο, όπου σύμφωνα με αναφορές στο Facebook ήταν ο Βασίλης Παπαδήμας, αδελφός του εκδότη και αντιστασιακού Δημήτρη Παπαδήμα. Ο Βασίλης Παπαδήμας γεννήθηκε στην Πύλο το 1909. Εργαζόταν στο εργοστάσιο της Ανώνυμης Εταιρείας Οινοπνευματοποιίας στη Γιάλοβα Μεσσηνίας και είχε πολεμήσει στο αλβανικό μέτωπο.

Στις 6 Αυγούστου 1941 συνελήφθη από Ιταλούς καραμπινιέρους και Έλληνες χωροφύλακες, βάσει καταλόγων που είχαν παραδοθεί στους κατακτητές. Αρχικά μεταφέρθηκε στο στρατόπεδο του Ναυπλίου και κατόπιν στη Λάρισα, πριν οδηγηθεί τελικά στην εκτέλεση στην Καισαριανή.

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα», η τραγωδία δεν σταμάτησε εκεί για την οικογένειά του: Η μητέρα του υπέστη εγκεφαλικό και πέθανε σαράντα ημέρες μετά την εκτέλεση του γιου της. Ο αδελφός του, Δημήτρης Παπαδήμας, γνωστός εκδότης και αντιστασιακός που έφυγε από τη ζωή το 2016, είχε ενταχθεί στην Αντίσταση από νεαρή ηλικία. Όπως έχει καταγραφεί, βρέθηκε και ο ίδιος κοντά στο ενδεχόμενο εκτέλεσης στην Καισαριανή, ενώ αργότερα εξορίστηκε στη Μακρόνησο.

Σε άλλη φωτογραφία διακρίνεται ένα νεαρό πρόσωπο που κάνει έναν μορφασμό σα να χαμογελά. Πρόκειται, κατά το ίδιο δημοσίευμα, για τον Ηλία Ρίζο του Δημητρίου, νέο παιδί, που δούλευε σε μικρή βιοτεχνία παραγωγής ζυμαρικών, κουλουριών και ψωμιού στη Λαμία, στην περιοχή του Αγίου Λουκά (Κλαραίικα). Όταν οι ιταλικές δυνάμεις εισέβαλαν στην πόλη, Έλληνες συνεργάτες τον συνέλαβαν και τον παρέδωσαν. Κρατήθηκε αρχικά στις φυλακές Λαμίας και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου. Τα αδέλφια του, Αποστόλης και Βασιλική, είχαν επίσης αντιστασιακή δράση και προσέκειντο στο ΚΚΕ.

διαβάστε περισσότερα στο www.newsit.gr πατώντας εδώ