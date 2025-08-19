Καλαμάτα – ΑΕΛ Novibet 1-2: Οι βυσσινί έφεραν τα πάνω κάτω και πήραν το εισιτήριο για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson (video)

Η Καλαμάτα ξεκίνησε με έντονη ενέργεια και πίεση, κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο και δημιουργούσε συνεχώς ευκαιρίες. Σε μία από αυτές – στο 33ο λεπτό – ο Γιώργος Παμλίδης άνοιξε το σκορ για τη «Μαύρη Θύελλα» με ωραία κίνηση και κοντινή πάσα από τον νεοαποκτηθέντα Νίκο Σπυράκο στο πλάι της περιοχής. Οι γηπεδούχοι είχαν χάσει κι άλλες αξιόλογες ευκαιρίες και «δικαιούνταν» το προβάδισμα στο πρώτο μέρος.

Η νίκη της ΑΕΛ έχει ιδιαίτερη βαρύτητα: εξασφάλισε την πρόκριση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, τη δεύτερη φάση μετά την πρώτη, όπου πλέον θα συμμετάσχει ανάμεσα σε ομάδες όπως ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ κλπ.

Η Καλαμάτα, ως ομάδα χαμηλότερης κατηγορίας, πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση αλλά… πλήρωσε το ίδιο της το κενό στην αντοχή και τη διαχείριση του δεύτερου μέρους.

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΒΥΣΣΙΝΙ»

Με την επανέναρξη, η ΑΕΛ ήρθε αποφασισμένη να αλλάξει το σκηνικό του αγώνα. Στο 53′ από εκτέλεση φάουλο Φερίγκρα πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο αρχηγός Τσάκλα «έπιασε» τη δεύτερη και ισοφάρισε με κεφαλιά από κοντινή απόσταση.

Στη συνέχεια, η ΑΕΛ πήρε τον έλεγχο, ασκώντας πίεση ψηλά και δημιουργώντας ρήγματα στην άμυνα της Καλαμάτας. Στο 77′, ο Σάββας Μούργος με ένα υπέροχο πλασέ από δεξιά διαμόρφωσε το 1-2, ολοκληρώνοντας την ανατροπή.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ (ΑλέκοςΒοσνιάδης): Γκέλιος, Βαφέας, Στρούγγης, Σιλά, Σπυράκος, Οικονόμου, Τσορνομάζ (69’ Λεμονής), Τσέλιος (58’ Μάντζης), Μπονέτο (69’ Φριμπόνγκ), Μορέιρα (83’ Γκάμα), Παμλίδης (83’ Κωτσόπουλος)

ΑΕΛ NOVIBET (Γιώργος Πετράκης): Μελισσάς, Δεληγιαννίδης, Κοβάσεβιτς (46’ Κοσονού), Γκρόζος (60’ Βαρσάμης), Φερίγκρα (74’ Παντελάκης), Τσάκλα, Ατανάσοβ, Στάικος, Μούργος, Γκαράτε (60’ Γκιούσης), Τούπτα

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

Στην συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε μετά το ματς οι προπονητές των 2 ομάδων “συμφώνησαν” ότι στο πρώτο ημίχρονο οι “ασπρόμαυροι” ήταν καλύτεροι με τον προπονητή των φιλοξενούμενων κύριο Πετράκη να δηλώνει: “Στο πρώτο ημίχρονο ουσιαστικά δεν κατεβήκαμε στο γήπεδο. Σίγουρα μας προβλημάτισε αρκετά η εικόνα μας μέχρι το 45ο λεπτό”.

Στη συνέχεια ο Αλέκος Βοσνιάδης δήλωσε πως έμεινε αρκετά ικανοποιημένος από την απόδοση του πρώτου ημιχρόνου, αλλά στο δεύτερο η ομάδα του όπως χαρακτηριστικά ανέφερε “κατέρρευσε” αποδίδοντας το γεγονός ότι η προετοιμασία στην Θεσσαλονίκη διεκόπη, κι έτσι μειώθηκε η δυναμική της ομάδας φέρνοντας και την ανατροπή.

