Καλαμάτα BC: Νέο ξεκίνημα στην National League 2, τζάμπολ σήμερα με Αχαγιά 82

Μια νέα σεζόν με αρκετές προσδοκίες ξεκινά σήμερα για την ομάδα της Καλαμάτα BC. Με «τιμονιέρη» τον Αντώνη Νικολετάκη η καλαματιανή ομάδα μπάσκετ επιστρέφει στην Γ Εθνική κατηγορία, προσδοκώντας σε μια καλή σεζόν που θα την εδραιώσει National League 2. Για τους στόχους της σεζόν, τον πρώτο αντίπαλο, το ρόστερ και τους στόχους της ομάδας του μίλησε στο best-tv.gr ο έμπειρος κόουτς της μπασκετικής «μελανόλευκης».

-Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει, απομένουν μόλις λίγες ώρες… Κλισέ αλλά αναπόφευκτό ερώτημα πόσο έτοιμοι είστε;

«Θα ήθελα να πω πως είμαστε πανέτοιμοι αλλά δυστυχώς δεν συμβαίνει αυτό. Η προετοιμασία πήγε αρκετά καλά είναι η αλήθεια, αλλά για μια ομάδα με επτά καινούργια παιδιά θα χρειαζόντουσαν περισσότερα δυνατά φιλικά που για αντικειμενικούς λόγους δεν έγιναν. Έτσι θα αναγκαστούμε να πετύχουμε προσαρμογές στα πρώτα ματς.»

-Οι κινήσεις που έγιναν πόσο γέμισαν το ρόστερ και ποιο θα είναι το πρόσημό του;

«Τα παιδιά που ήρθαν επιλέχθηκαν πολύ σχολαστικά, λαμβάνοντας υπ όψιν μας, προφανώς τις αγωνιστικές τους ιδιαιτερότητες, τον χαρακτήρα τους και φυσικά το κόστος απόκτησής τους. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τις επιλογές. Πρόκειται για εξαιρετικούς παίκτες και εκπληκτικούς χαρακτήρες που έδεσαν αμέσως με τους παλιότερους.»

-Θα είναι μια χρονιά που ο πάγκος (και) σε επίπεδο εναλλακτικών επιλογών θα παίξει ρόλο τέτοιο που θα γύρει… την πλάστιγγα;

«Ένα βαθύ ρόστερ σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα ,πόσο μάλλον σε εάν τόσο απαιτητικό πρωτάθλημα όπως αυτό της National League 2 παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Εμείς έχουμε ένα σύνολο 13 παικτών που είναι οριακό. Ελπίζουμε να αποδειχθεί αρκετό.»

-Πρώτος ματς εκτός έδρας, κόντρα σε Αχαγιά 82, τι προσμένετε;

«Το πρώτο ματς είναι απέναντι σε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο με εξαιρετικό προπονητή και μεγάλη εμπειρία στην κατηγορία. Τους έχουμε αναλύσει με τον συνεργάτη μου Χρήστο Μιχαλόπουλο, του οποίου η συμβολή παρεμπιπτόντως είναι πολύ σημαντική, και έχουμε δώσει στα παιδιά τις αδυναμίες τους και τις αρετές τους. Ελπίζουμε στο καλύτερο. Εννοείται πως πάμε να νικήσουμε όπως οπουδήποτε.»

-Ένας όμιλος, από την Καλαμάτα και το Άστρος μέχρι την Άρτα τι να περιμένει ο φίλαθλος κόσμος από το επίπεδο στο παρκέ;

«Ο κόσμος θα πρέπει να περιμένει από την ομάδα μας να “ματώνει” σε κάθε παιχνίδι, αποδίδοντας ελπίζουμε όμορφο μπάσκετ. Από τους αντιπάλους μας, γνωρίζοντας σε κάποιο βαθμό την δυναμικότητά των, να περιμένει ισχυρά ρόστερ, με παίκτες που έρχονται από μεγαλύτερες κατηγορίες αυτονόητα πολύ ποιοτικά. Ελπίζω να τους αποζημιώσουμε για την βοήθειά τους.»

-Πρωτάθλημα κατά το οποίο τα αποτελέσματα της κανονικής διάρκειας μεταφέρονται και τα play off γίνονται σε τρεις φάσεις και άνοδο όχι μόνο για τον πρώτο αλλά και τον νικητή των πέντε δευτεραθλητών, το φορμάτ αυτό, το καθιστά πιο συναρπαστικό/ ανταγωνιστικό άρα και πιο ποιοτικό, περισσότερο δίκαιο; Ή είναι τρεις διαφορετικές έννοιες;

«Το οποιοδήποτε φορμάτ ποτέ δεν με απασχόλησε. Το μόνο που με απασχολεί είναι να ετοιμάσουμε με τον Χρήστο την ομάδα μας να μάχεται παντού. Τότε κάθε φορμάτ θα μας δικαιώσει.»

-Τι ζητήσατε από τους παίκτες σας, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο ματς;

«Από τα παιδιά ζητάω καθημερινή προσήλωση στις υποχρεώσεις τους. Τους ζητάω να αγαπήσουν την ομάδα, όπως τους αγάπησε κι αυτή από την πρώτη στιγμή που ήρθαν μαζί μας. Η προσπάθεια που κάνουν όλοι τους είναι μεγάλη και είμαι σίγουρος πως θα φανεί στο παρκέ.»

Σίσσυ Τριάντου