Τελευταία Νέα
97.3best
Τρίτη
19
Αύγουστος
TOP
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Καλαμάτα: Φωτιά στην Ανάληψη (pic’s)

Share

Συναγερμός για φωτιά στην περιοχή της Ανάληψη, κοντά στην Βελίκα, σήμανε νωρίτερα στην Πυροσβεστική υπηρεσία Καλαμάτας.

Ήδη οχήματα της Π.Υ. σπεύδουν στο σημείο. Στην περιοχή επιχειρούν εναέρια μέσα, συγκεκριμένα δυο πεζετέλ.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΟΠΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ