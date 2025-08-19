Καλαμάτα: Φωτιά στην Ανάληψη (pic’s)

Συναγερμός για φωτιά στην περιοχή της Ανάληψη, κοντά στην Βελίκα, σήμανε νωρίτερα στην Πυροσβεστική υπηρεσία Καλαμάτας.

Ήδη οχήματα της Π.Υ. σπεύδουν στο σημείο. Στην περιοχή επιχειρούν εναέρια μέσα, συγκεκριμένα δυο πεζετέλ.