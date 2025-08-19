Καλαμάτα: Φωτιά στην Ανάληψη (pic’s)

Share Συναγερμός για φωτιά στην περιοχή της Ανάληψη, κοντά στην Βελίκα, σήμανε νωρίτερα στην Πυροσβεστική υπηρεσία Καλαμάτας. Ήδη οχήματα της Π.Υ. σπεύδουν στο σημείο. Στην περιοχή επιχειρούν εναέρια μέσα, συγκεκριμένα δυο πεζετέλ. Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News. 19 Αυγούστου 2025 12:23 μμ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΩΤΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στη περιοχή Ρίζα στο Ξηροκάμπι (pic’s) 12.08.2025 Πεντακάθαρα τα νερά κολύμβησης στην Καλαμάτα 08.08.2025 Καλαμάτα: Υπό έλεγχο η φωτιά κοντά στο αεροδρόμιο (βίντεο) 31.07.2025 Array