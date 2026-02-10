Καλαμάτα: Κυκλοφοριακό κομφούζιο στην οδό Αρτέμιδος λόγω εκροής ελαιόλαδου (pic’s & video)

Κυκλοφοριακό κομφούζιο σημειώθηκε από νωρίς το απόγευμα στο κέντρο της Καλαμάτας, επί της οδού Αρτέμιδος, στη διασταύρωση πλησίον του Μεγάρου Χορού.

Το περιστατικό προκλήθηκε από εκροή ελαιόλαδου από τρέιλερ ιδιώτη, με αποτέλεσμα το οδόστρωμα να καταστεί ιδιαίτερα ολισθηρό, εγκυμονώντας σοβαρούς κινδύνους για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων.

Άμεση ήταν η επέμβαση της Τροχαίας, η οποία προχώρησε σε ρυθμίσεις και ανακατεύθυνση της κυκλοφορίας, ενώ από την πρώτη στιγμή στο σημείο βρέθηκαν συνεργεία του Δήμου Καλαμάτας, παρουσία και του αρμόδιου αντιδημάρχου, Κώστα Παπαδάκη, προκειμένου να αποκατασταθεί η βατότητα του δρόμου και να αρθεί η επικινδυνότητα.