Καλαμάτα: Παρέμβαση Λαϊκής Συσπείρωσης για τα προβλήματα στα ΕΠΑΛ της οδού Κρήτης

Η Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Καλαμάτας κατέθεσε ερώτηση για τα προβλήματα στο σχολικό συγκρότημα των ΕΠΑΛ επί της οδού Κρήτης, ζητώντας ενημέρωση για τις ενέργειες της δημοτικής αρχής.

Η ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Τον Δήμαρχο Καλαμάτας και τον Αντιδήμαρχο Συντήρησης και Υποδομών

Θέμα: Επίλυση των πολλών προβλημάτων που παρουσιάζει το σχολικό συγκρότημα των ΕΠΑΛ (1ο, 2ο, Εσπερινό, 1ο ΕΚ) Καλαμάτας επί της οδού Κρήτης

Μετά από Επίκαιρη ερώτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει το σχολικό συγκρότημα των ΕΠΑΛ επί της οδού Κρήτης και την απάντηση από τους αρμόδιους υπουργούς, θα ήθελα με την παρούσα ερώτηση να λάβω απαντήσεις για τις ενέργειες στις οποίες πρόκειται να προβεί η δημοτική αρχή, εντός των καλοκαιρινών διακοπών των μαθημάτων, προκειμένου να επιλυθούν τα πολλά και σοβαρά προβλήματα του σχολικού συγκροτήματος, και συγκεκριμένα:

– Για την κατασκευή νέων αιθουσών (ή και νέας πτέρυγας) σε υπάρχοντα χώρο του σχολείου, που να καλύπτουν πλήρως τις σύγχρονες ανάγκες.

– Για την επείγουσα κατασκευή επαρκών τουαλετών για όλο το προσωπικό. Η ύπαρξη μιας τριτοκοσμικής τουαλέτας για πενήντα καθηγήτριες είναι ΝΤΡΟΠΗ !

– Για την αντικατάσταση θερμαντικών σωμάτων και αποκατάσταση λειτουργίας κεντρικής θέρμανσης στις αίθουσες διδασκαλίας και στα εργαστήρια. Πολλά από τα θερμαντικά σώματα δεν αποδίδουν καθόλου θερμότητα λόγω της παλαιότητάς τους!

– Για τον εκσυγχρονισμό της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης των εργαστηρίων και την αναβάθμιση της ηλεκτρικής παροχής του σχολείου, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σύνδεσης και λειτουργίας νέου μηχανολογικού εξοπλισμού και να μην επαναληφθούν οι συνεχείς διακοπές ρεύματος όπως την προηγούμενη σχολική χρονιά!

– Για την αντικατάσταση σπασμένων τζαμιών, καμένων φωτιστικών, την ενίσχυση της περίφραξης, επισκευές σε επιχρίσματα και βαψίματα του σχολικού συγκροτήματος. Η τακτική, βάφω μόνο την μπροστινή όψη του κτιρίου και αφήνω την πίσω στα χάλια της, είναι απαράδεκτη!

– Για την αποκατάσταση της πλήρους λειτουργίας του ανελκυστήρα που υποτίθεται πως τον φτιάχνει η εταιρεία και πάλι όμως δε λειτουργεί!

– Για την πραγματοποίηση του δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου καθώς και την λειτουργία σύγχρονης εγκατάστασης πυρασφάλειας.

Με βάση τα παραπάνω τι προτίθεται να κάνει η Δημοτική Αρχή:

· Συγκεκριμένα για την κατασκευή τουαλετών;

· Για την κατασκευή νέων αιθουσών;

· Συνολικά για τα σοβαρά υλικοτεχνικά προβλήματα (θερμαντικά σώματα, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτιστικά, τζάμια, περίφραξη, ανελκυστήρας όπως παρουσιάζονται αναλυτικά στο κείμενο).

Σας υπενθυμίζω πως τα παραπάνω προβλήματα έχει θέσει σε συνάντησή του με τον δήμαρχο και το ΔΣ της Α΄ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας από την αρχή της προηγούμενης σχολικής χρονιάς.