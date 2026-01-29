Καλαμάτα: Προετοιμασίες ενόψει του εορτασμού της Υπαπαντής

Σύσκεψη για την προετοιμασία του εορτασμού της Υπαπαντής, πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2025, υπό τον Δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο, με τη συμμετοχή του Πρωτοσύγκελου της Ι.Μ. Μεσσηνίας, Αρχιμανδρίτη Φίλιππου Χαμαργιά, αιρετών και υπηρεσιακών στελεχών του Δήμου.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, δόθηκαν συγκεκριμένες οδηγίες, ώστε οι Υπηρεσίες του Δήμου να παρέμβουν κατάλληλα όπου απαιτηθεί, προκειμένου η πόλη να εορτάσει με τον καλύτερο τρόπο και με ασφάλεια την Πολιούχο και Προστάτιδά της.

Κατά τους εορτασμούς της 2ας Φεβρουαρίου, επίσης, αναμένεται να παραστούν στη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα μέλη της πολιτικής ηγεσίας, της αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.