Καλαμάτα: Προφυλακιστέοι οι δύο αλλοδαποί διακινητές μεταναστών

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο αλλοδαποί, ηλικίας 27 και 28 ετών, υπήκοοι Μπαγκλαντές, που συνελήφθησαν ως οι διακινητές των 39 μεταναστών, ανδρών οι οποίοι εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 58 ναυτικά μίλια νότια της Καλαμάτας, το απόγευμα της περασμένης Κυριακής.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν με τις κατηγορίες από τις εισαγγελικές αρχές για παράβαση του Ν. 5038/2023 «Κώδικας Μετανάστευσης», του Ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών» και του άρθρου 306 του Ποινικού Κώδικα («Έκθεση») και εν συνεχεία οδηγήθηκαν στα δικαστήρια Καλαμάτας προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή και μετά την απολογία τους, προφυλακίστηκαν.

Οι 39 αλλοδαποί είχαν ξεκινήσει τις πρώτες πρωινές ώρες της 15ης Αυγούστου από άγνωστη ακτή κοντά στη Βεγγάζη της Λιβύης, με προορισμό την Ελλάδα ή την Ιταλία.