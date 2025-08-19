Καλός τουριστικά ο Αύγουστος, παραμένει ζητούμενο η επιμήκυνση της σεζόν – Οι προσδοκίες για το φθινόπωρο και το «καλάθι» της ΔΕΘ… (Video)

Με θετικό το πρόσημο αποχωρεί σιγά σιγά ο Αύγουστος για να δώσει τη θέση του στον πρώτο μήνα του φθινοπώρου Σεπτέμβριο… για τον τουρισμό στη Μεσσηνία. Η Μεσσηνία βρέθηκε ψηλά στην λίστα των προορισμών με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων να μιλά για «θρίαμβο του ελληνικού καλοκαιριού. Ήταν για την περιοχή μας, αλλά και για ολόκληρη την Πελοπόννησο. Δεχτήκαμε, μπορώ να πω, πάρα πολλούς επισκέπτες και χρωστάμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους Έλληνες, οι οποίοι είχαν και την πλειοψηφία».

Ωστόσο τόνισε πως αυτό που θα πρέπει να αξιοποιηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό για το μέλλον είναι «αυτή η παγιοποίηση της δημοφιλίας που έχει η περιοχή μας, να συγκρατήσουμε τις τιμές, διότι ένας σοβαρός παράγοντας ήταν και οι ανταγωνιστικές τιμές τις οποίες είχαμε έναντι άλλων περιοχών, ιδιαίτερα του νησιωτικού χώρου».

Φέτος επρόκειτο όπως σημείωσε ο Δημήτρης Καραλής για ένα Ελληνικό καλοκαίρι με κύριο χαρακτηριστικό του την χαμηλή κατανάλωση και στην εστίαση που αποτελεί κρίκο της αλυσίδας του τουριστικού κλάδου. «Πολύ σφιχτά και περιορισμένα τα έσοδα σε ό,τι αφορά την εστίαση. Δεν καταναλώνουν, καταναλώνουν πολύ λιγότερα, έχουν ανοίξει και τα σούπερ μάρκετ, που το έχω δει πλέον για πρώτη φορά, που πουλάνε τα σούπερ μάρκετ έτοιμο φαγητό. Οι Έλληνες, όπως ξέρετε, έχουν περιορισμένα οικονομικά διαθέσιμα για τις διακοπές τους, με περιορισμένο χρόνο διακοπών, περιορισμένες ημέρες, κεντρώνονται κυρίως τα Παρασκευοσαββατοκύριακα.

Ζητούμενο ωστόσο παραμένει η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. «Όταν είναι καθηλωμένη στο 1,8 η Πελοπόννησος ολόκληρη, από τις εισπράξεις του ελληνικού τουρισμού, και 4-5 περιοχές τουριστικοί προορισμοί, περιφέρειες 4-5 από τις 13 εισπράττουν το 90%, οπωσδήποτε ε, κάτι λάθος κάνουμε! Δεν είναι στραβός ο γιαλός. Κάτι δεν κάνουμε σωστά!. Για να τονίσει τη σημασία ανάδειξης και αξιοποίησης παραδοσιακών εκδηλώσεων όπως η γιορτή σύκου λέγοντας χαρακτηριστικά «αποτελεί ένα πολύ δυνατό στοιχείο που θα έπρεπε να το προβάλλουμε και να το αξιοποιήσουμε. Αποτελεί στοιχείο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς μας. Πολύ σημαντικό. Συρρέει κόσμος ολόκληρος. Τα 22 χρόνια που παρατηρώ και από το BEST και από άλλες παρουσιάσεις, ο κόσμος μεγεθύνεται… κάποιες εκδηλώσεις θα πρέπει να τις δούμε, να τις στηρίξει η περιφέρεια και να αποτελέσουν σημεία και στοιχεία προβολής».

Όσο για τις προσδοκίες και το «καλάθι» της ΔΕΘ, αυτό μάλλον είναι μικρό αφού όπως σημείωσε ότι «Εμείς σαν κλάδος έχουμε προβάλλει πολλές φορές τα αιτήματα του κλάδου μας. Εμείς σαν ξενοδοχειακού επιμελητήριο». Για να σταθεί στο ζήτημα των προμηθειών από τα ATM ανάληψης χρημάτων «έχουν δύο χρόνια πριν ξανα-αναγγελθεί. Τώρα ξέρετε τι θα γίνει! Επειδή αυτές οι κουτοπονηριές θα πρέπει να τις προβάλλουμε για να μην νομίζουν ότι είμαστε κουτόφραγοι. Τώρα τι κάνουν οι τράπεζες. Οι τράπεζες δίνουν σε εταιρείες τα μηχανήματα. Θα πουν οι τράπεζες ότι εμείς ωραία περιορίζουμε τις προμήθειες, αλλά τα μηχανήματα ανήκουν σε άλλες εταιρείες. Δηλαδή παίζουμε το κρυφτούλι τώρα! Θα τα δούμε τι θα έχει το πακέτο από τη ΔΕΘ».