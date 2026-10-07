«Καμπάνα» Καραμανλή: «Επιβεβλημένη η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική»

Σαφή μηνύματα προς το Μαξίμου έστειλε ο Κώστας Καραμανλής, μιλώντας για τη δική του «πιο πολυδιάστατη προσέγγιση της εξωτερικής πολιτικής» που οδήγησε, πριν από 20 χρόνια, στην υπογραφή της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας – Κίνας, την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταγγέλλεται για πλήρη και μονοδιάστατη πρόσδεση στο άρμα των ΗΠΑ και του Ισραήλ και που σήμερα Τετάρτη επενδύει επικοινωνιακά στην υποδοχή του Αμερικανού υπουργού εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.

Πραγματοποιώντας ομιλία στο πρόγραμμα Executive Master in Business Administration του Πανεπιστημίου Tsinghua, ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε ότι «το αναδυόμενο πολυπολικό σύστημα επιβάλλει την άσκηση μιας πιο σύνθετης και πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, απαλλαγμένης από τις άκαμπτες διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος».

Και σημείωσε πως «η Ελλάδα είναι αναμφίβολα ευθυγραμμισμένη με τη Δύση, ωστόσο η ίδια η Δύση διέρχεται μια φάση μετασχηματισμού ή ακόμη και διχασμού. Παράλληλα, Ελλάδα και Κίνα μοιράζονται κοινές ανησυχίες αλλά και κοινά συμφέροντα», επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων πως «η Κίνα υποστηρίζει σθεναρά την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ η Ελλάδα υποστηρίζει σταθερά την αρχή της “μίας Κίνας”».

Σαφές μήνυμα

Για να στείλει σαφές μήνυμα στο Μαξίμου: «Ο σημερινός κόσμος έχει ανάγκη από λιγότερες διαχωριστικές γραμμές και περισσότερη κατανόηση και συνεργασία. Επομένως, εκ των υστέρων, η στρατηγική σχέση που εγκαινιάσαμε με την Κίνα πριν από 20 χρόνια υπήρξε πρωτοποριακή και απέφερε πράγματι αμοιβαία οφέλη και για τις δύο πλευρές. Εναπόκειται σε εμάς να ενισχύσουμε τη δυναμική που δημιουργήθηκε και να αξιοποιήσουμε τις πολλές ακόμη ευκαιρίες συνεργασίας με την Κίνα που πιστεύω ότι διανοίγονται στο μέλλον. Και, ειλικρινά, πιστεύω ότι αυτή η συνεργασία θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο και για συνεργασία και με άλλες ασιατικές χώρες».

«Πιο πολυδιάστατη προσέγγιση»

Ο κ. Καραμανλής, μιλώντας για τη δική του διακριτή προσέγγιση στην εξωτερική πολιτική ανέφερε πως «η οικονομική ανάπτυξη της Κίνας και η πρόθεσή της να επεκτείνει την οικονομική της επιρροή πέρα ​​από τα σύνορά της την οδήγησαν να θεωρήσει την Ελλάδα ως μια κατάλληλη πύλη εισόδου προς τις ευρωπαϊκές αγορές», επισημαίνοντας πως «η προοπτική αυτή συνάντησε τις στρατηγικές προτεραιότητες της κυβέρνησής μου – που εξελέγη το 2004 – οι οποίες εστίαζαν σε μια πιο πολυδιάστατη προσέγγιση της εξωτερικής πολιτικής, πέρα ​​από τις παραδοσιακές μας συμμαχίες».

Επιπλέον, αναφερόμενος στη συμφωνία με την COSCO, σημείωσε: «Δεν είναι μυστικό ότι η συμφωνία προκάλεσε σκεπτικισμό μεταξύ των εταίρων μας εντός των γεωπολιτικών σχηματισμών στους οποίους συμμετέχει η Ελλάδα. Αλλά, πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι, εκείνη την εποχή, κανένας άλλος αξιόπιστος διεθνής παράγοντας δεν είχε εκφράσει ενδιαφέρον για το λιμάνι του Πειραιά. Και το γεγονός ότι σήμερα υπάρχει ενδιαφέρον και έντονη δραστηριότητα από το εξωτερικό προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ανταγωνιστικών λιμενικών εγκαταστάσεων είναι η καλύτερη απόδειξη της επιτυχίας εκείνης της στρατηγικής επιλογής».

Κλείνοντας, μάλιστα, την ομιλία του, ο κ. Καραμανλής θέλησε να κάνει την επισήμανση πως η επίσκεψή του το 2006 ως πρωθυπουργός στην Κίνα δεν ήταν η πρώτη του. Αλλά ότι την πρώτη του επίσκεψη εκεί την πραγματοποίησε το 1979, συνοδεύοντας τον τότε πρωθυπουργό και ιδρυτή της ΝΔ, Κωνσταντίνο Καραμανλή.