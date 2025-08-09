Τελευταία Νέα
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Καμπανάκι στον πρωτογενή τομέα – Αυξήθηκαν οι εισαγωγές φρούτων και λαχανικών (video)

Κι όμως μέσα σε μια δεκαετία έχουμε διπλασιασμό των εισαγωγών φρούτων και λαχανικών στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα οποία επεξεργάστηκε ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Φρούτων, Λαχανικών και Χυμών Incofruit Hellas, το επτάμηνο 2025, οι εισαγωγές έφτασαν τους 480 χιλιάδες τόνους. Σημειώνεται ότι τον Ιούλιο οι εισαχθείσες ποσότητες ήταν αυξημένες κατά 4,33% έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2024, με τον προβληματισμό να υπάρχει για αυτή την πρακτική, που επηρεάζει τόσο οικονομικά όσο και παραγωγικά τη χώρα μας.

