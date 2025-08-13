Καντερές: «Πρωταθλητής ισχυρών μελτεμιών ο φετινός Αύγουστος -Έρχεται θερμή εισβολή πριν φύγει ο μήνας»

Ο φετινός Αύγουστος φαίνεται πως θα αποτελέσει μήνα-ρεκόρ σε ημέρες με ισχυρούς ανέμους εντάσεως 7-8 μποφόρ στο Αιγαίο, σύμφωνα με όσα μεταφέρει στο iefimerida.gr ο γνωστός μετεωρολόγος, Νίκος Καντερές.

Όπως σημειώνει, η πρώτη ημέρα με τόσο ισχυρούς ανέμους σημειώθηκε στις 7 Αυγούστου και από τότε, σχεδόν καθημερινά, επικρατούν παρόμοιες συνθήκες. Παρότι οι άνεμοι αυτοί δεν προκαλούν πάντα σοβαρά προβλήματα στον κυματισμό της θάλασσας, δυσχεραίνουν την κατάσταση στην ξηρά και εντείνουν τον κίνδυνο για τα πύρινα μέτωπα που προκύπτουν.

«Σήμερα είναι μια εξίσου επικίνδυνη ημέρα από άποψη ανέμων», επισημαίνει ο κ. Καντερές, προβλέποντας μικρή εξασθένηση αύριο (14/8), αλλά νέα άνοδο την Παρασκευή (15/8) και το Σαββατοκύριακο.

Τα στοιχεία για τους ανέμους

Σύμφωνα με τα αρχεία παρατηρήσεων των τελευταίων 40 ετών από το αρχείο του πρώην διευθυντή προγνώσεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, το 2002 είχαν καταγραφεί αθροιστικά 8 ημέρες με ανέμους 7-8 μποφόρ, το 2003 και το 1993 έξι ημέρες (με το 2003 να συνοδεύεται από καύσωνα στην Κεντρική και Δυτική Ευρώπη), ενώ το 1998 και το 1999 είχαν πέντε ημέρες -με το 1998 να σημαδεύεται από τη μεγάλη πυρκαγιά στην Πεντέλη.

