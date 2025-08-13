Τελευταία Νέα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σχεδόν 100.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί από τα πύρινα μέτωπα – Δείτε χάρτες

Μια πρώτη εκτίμηση για την έκταση των περιοχών που έχουν επηρεαστεί από τις έξι μεγάλες φωτιές στην Ελλάδα (Αχαΐα, Πάτρα, Χίος, Πρέβεζα, Φιλιππιάδα, Πρέβεζα) και προσεγγίζουν τα 100.000 στρέμματα παρουσιάζει το meteo.gr.

Τα στοιχεία προέρχονται από τα θερμά σημεία που ανίχνευσε το όργανο VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) των δορυφόρων πολικής τροχιάς SUOMI, NOAA-20 και NOAA-21 στις 3:00 τα ξημερώματα σήμερα, Τετάρτη.

Με βάση την χωρική κατανομή των θερμών σημείων εκτιμάται ότι οι εκτάσεις που έχουν επηρεαστεί στα 6 μεγάλα περιστατικά πυρκαγιών της χώρας είναι ως εξής:

Δείτε χάρτες με τις περιοχές που έχουν επηρεαστεί

Φωτιές στην Ελλάδα: Σχεδόν 100.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί από τα πύρινα μέτωπα - Δείτε χάρτες

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του protothema.gr πατώντας εδώ 

