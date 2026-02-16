ΚΑΠ: Το ατελείωτο παζάρι – Η χρηματοδότηση και οι ενστάσεις

Αβεβαιότητα και ανησυχία «σπέρνει» η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) για μετά το 2027 στον αγροτικό κόσμο, με τις διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες για την τελική της μορφή, αλλά και τα κονδύλια που θα κατευθυνθούν σε αυτή να φουντώνουν αλλά και να πυροδοτούν αντιδράσεις στους αγρότες.

Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) εξέδωσε γνώμη, που επικεντρώνεται στην πρόταση για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) στο πλαίσιο του πολυετούς προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034. Η γνώμη των ελεγκτών εντοπίζει βασικά δημοσιονομικά και διοικητικά ρίσκα, ιδίως σε ό,τι αφορά την διαφάνεια της χρηματοδότησης, την παρακολούθηση των δαπανών και την εξασφάλιση των πληρωμών προς τους αγρότες.

Οι επιδοτήσεις δεν θα έχουν πλέον δικό τους ξεχωριστό χρηματοδοτικό εργαλείο, αλλά θα ενταχθούν σε ένα οριζόντιο σύστημα Η ΚΑΠ αναμένεται να λάβει την ελάχιστη κατανομή του προϋπολογισμού, ύψους 293,7 δισ. ευρώ, για την εισοδηματική στήριξη των αγροτών και των κτηνοτρόφων, ενώ άλλα αγροτικά μέτρα όπως το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης LEADER για την ενδυνάμωση των τοπικών κοινοτήτων, η στήριξη των εξόχως απόκεντρων περιοχών και το πρόγραμμα της ΕΕ για τα σχολεία, θα χρηματοδοτηθούν από το μη οριοθετημένο ποσό (τουλάχιστον 48,7 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές).

