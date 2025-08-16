Κάπνισμα: Πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν από τη διακοπή του για να μειωθεί ο κίνδυνος καρκίνου

Κάθε συνήθεια που υιοθετούμε χρειάζεται ελάχιστο χρόνο για να μας γίνει βίωμα αλλά πολύ περισσότερο για να κοπεί, πόσο μάλλον εάν θεωρείται βλαβερή για την υγεία. Εάν βέβαια σχετίζεται με εθιστικές ουσίες, όπως η νικοτίνη του τσιγάρου, η διακοπή γίνεται ακόμα δυσκολότερη. Όταν όμως οι καπνιστές καταφέρουν να διακόψουν το κάπνισμα, απολαμβάνουν πολλαπλά οφέλη μεταξύ αυτών και η προστασία από την εμφάνιση καρκίνου.

Πιο συγκεκριμένα, η σταθερή διακοπή του καπνίσματος σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο καρκίνου μετά από 10 χρόνια από τη διακοπή του, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο JAMA Network Open.

Η ερευνητική ομάδα που ανέλαβε την εκπόνηση της μελέτης, με επικεφαλής την Δρα Eunjung Park από το National Cancer Center Graduate School of Cancer Science and Policy στο Goyang της Νότιας Κορέας, εξέτασε τη χρονική πορεία του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου ανάλογα με το χρόνο που μεσολάβησε από τη διακοπή του καπνίσματος σε 2.974.820 Κορεάτες συμμετέχοντες ηλικίας 30 ετών και άνω.

