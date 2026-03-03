Τελευταία Νέα
Κάπνισμα και κατάγματα: Γιατί οι ηλικιωμένοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο

Οι καπνιστές έχουν περισσότερες πιθανότητες να υποστούν κάταγμα οπουδήποτε στο σώμα τους, συγκριτικά με όσους έχουν σταματήσει το κάπνισμα ή όσους δεν έχουν καπνίσει ποτέ. Ο κίνδυνος, ωστόσο, μπορεί να αντιστραφεί, τουλάχιστον εν μέρει, εάν η συνήθεια διακοπεί εγκαίρως.

Πρόσφατα μελετήθηκε στενότερα η επίδρασή του σε ηλικιωμένες γυναίκες –ομάδα που είναι ιδιαίτερα επιρρεπής στα κατάγματα, λόγω οστεοπόρωσης.

Σύμφωνα με τα ευρήματα μιας σουηδικής μελέτης που δημοσιεύθηκε πριν λίγες ημέρες στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Bone and Mineral Research, οι γυναίκες προχωρημένης ηλικίας που καπνίζουν διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για οποιοδήποτε κάταγμα σε σύγκριση με γυναίκες που δεν κάπνισαν ποτέ.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 

