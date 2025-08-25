Καρκίνος: Γιατί η νόσος χτυπά όλο και πιο νέους; Δύο ογκολόγοι απαντούν

Για το θέμα μιλούν:

(Από αριστερά) Ζένια Σαριδάκη-Ζώρα, MD PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Πρόεδρος Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ), Διευθύντρια στην Α᾽ Ογκολογική Κλινική Metropolitan Hospital, Αθήνα, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ογκολογικού Τμήματος «Ασκληπιός Διάγνωσις», Ηράκλειο Κρήτης, Ιωάννα Γαζούλη, MD Msc, Παθολόγος Ογκολόγος, Α’ Ογκολογική Κλινική Metropolitan Hospital, Αθήνα

Η συχνότητα εμφάνισης του καρκίνου αυξάνεται με την ηλικία, τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες, ενώ ο προληπτικός έλεγχος για τα περισσότερα νεοπλάσματα προτεινόταν μέχρι πριν από λίγο καιρό σε άτομα από 50 ετών και πάνω. Ωστόσο, αρκετά περιστατικά καρκίνου εμφανίζονται σε νεαρότερες ηλικίες, αναδεικνύοντας τη σημασία της έναρξης του προσυμπτωματικού ελέγχου σε μικρότερες ηλικίες, αλλά και της ευαισθητοποίησης ιατρών και ασθενών για την έγκαιρη αναγνώριση προειδοποιητικών ή ύποπτων συμπτωμάτων.

