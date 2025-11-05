Κάστανο – Τα μυστικά του αγαπημένου χειμωνιάτικου καρπού

Ξέρατε ότι μόλις δύο ώρες μακριά από την Αθήνα, στην καρδιά της Αρκαδίας, ένα μικρό ορεινό χωριό ντύνεται στα χρώματα του φθινοπώρου για να τιμήσει τον πιο γήινο καρπό της εποχής; Τα Άνω Δολιανά, σκαρφαλωμένα στις βόρειες πλαγιές του Πάρνωνα, σε υψόμετρο 1.050 μέτρων, είναι από τα μεγαλύτερα καστανοχώρια του νομού που γιορτάζουν κάθε Νοέμβρη τον πολύτιμο καρπό του βουνού, το κάστανο, με μια γιορτή που μυρίζει χωριό, τσίπουρο και ζεστασιά.

Ο δρόμος προς το χωριό είναι εμπειρία από μόνος του. Από την Τρίπολη ως τα Δολιανά, η διαδρομή κυλά μέσα από ένα τοπίο που μοιάζει ζωγραφισμένο με μωβ λιβάδια από αυτοφυή ρείκια, που ανθίζουν το φθινόπωρο. Στις πλαγιές, επιβλητικά δένδρα από καστανιές, κερασιές, βελανιδιές, καρυδιές, πλατάνια και πεύκα δημιουργούν ένα φυσικό μωσαϊκό χρωμάτων και αρωμάτων.

Κάθε χρόνο, γύρω στις αρχές Νοεμβρίου, τα Άνω Δολιανά πλημμυρίζουν με κόσμο. Από τις 11:00 το πρωί, στην πλατεία του χωριού στήνονται μεγάλα καζάνια και ψησταριές. Η γιορτή του κάστανου, προσελκύει πλήθος επισκεπτών από όλη τη χώρα και το εξωτερικό.

